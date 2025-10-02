Selim Amallah encuentra nuevo equipo

El exjugador del Valencia CF, Selim Amallah, ya tiene nuevo equipo después de desvinularse del Real Valladolid tras el descenso a Segunda División del equipo pucelano. El marroquí, que tuvo un paso más bien malo por Mestalla, no ha sido capaz de levantar cabeza desde entonces.

Amallah celebra su gola ante el Alavés. / EFE

El centrocampista ha sido anunciado como nuevo jugador Khorfakkan FC de la liga de Emiratos Árabes, un fútbol mucho más acorde al nivel competitivo que mostrado en las últimas temporadas y que ha estado muy alejado de la élite del fútbol europeo.

Paso para olvidar por el club

Durante su etapa en Mestalla, Amallah tuvo una presencia irregular. Participó en unos 20 partidos de liga con el Valencia en esa temporada. En cuanto a aportes ofensivos, no consiguió anotar goles durante su cesión con el club. Uno de los episodios más recordados fue su debut como titular, que terminó de forma abrupta: fue expulsado por doble amarilla antes del descanso al propinar un codazo en una disputa aérea. Al concluir la temporada 2023-24, Valencia decidió no hacer efectiva la opción de compra y Amallah regresó al Real Valladolid.