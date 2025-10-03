Corberán explica sus polémicas palabras tras la derrota ante el Oviedo

Carlos Corberán ha dado explicaciones sobre sus controvertidas palabras señalando públicamente a sus jugadores, tras la dura derrota del Valencia ante el Oviedo en Mestalla. El técnico asegura que no fue su objetivo en ningún momento del análisis post-partido poner nombres y apellidos a los errores de los futbolistas dentro de las causas de una derrota del equipo y confesó que ha hablado en privado con sus pupilos para aclarar la situción.

"La verdad es que quedé muy sorprendido porque no es mi estilo señalar públicamente a ningún jugador. No creo en eso. Lo que intenté es hacer un análisis más detallado de lo que me preguntaron. Lo hice desde la concreción y no era mi intención el señalamiento. El primer responsable siempre soy yo", explica el entrenador del conjunto de Mestalla en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante el Girona.

Carlos Corberán, en sala de prensa. / F. Calabuig

Ha hablado con sus jugadores

Preguntado de nuevo por sus palabras, el de Cheste ha dejado claro que en ningún momento fue consciente de la polémica y que "cuando uno no tiene esa intención, no puede serlo". Además el entrenador del Valencia CF ha desvelado que posteriormente ha hablado con sus jugadores sobre el tema:"Luego me reuní con los jugadores aludidos y estaban tan sorprendidos como yo porque saben que tenemos la onestidad y confianza para comentarlo. Tenemos esa relación, también basada en la privacidad. Era un análisis más colectivo que individual. Cuando el equipo no juega bien, y es mi sentimiento, soy yo".