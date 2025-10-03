Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | "El vestuario está unido y comprometido"

Sigue las palabras del entrenador blanquinegro antes del duelo de este sábado

Corberán, gesticulando en rueda de prensa

Corberán, gesticulando en rueda de prensa / F. Calabuig

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán se sentará frente a los medios de comunicación a partir de las 13 horas tras unas jornadas de cierta tensión en las que el equipo bajó notablemente el rendimiento (y resultados). Sigue las palabras del entrenador blanquinegro antes del duelo de este sábado frente al Girona en Montilivi.

Rueda de prensa, en directo:

