Directo | "El vestuario está unido y comprometido"

¿Intentidad perdida?

Para mí la indentidad de juego y de equipo son importantísimos. Tiene que ver con atacar y defender y eso es vital. Cuando no se consigue se analiza y tratamos de mejorarla. La de equipo es altísima. Lo emocional y táctica influyen una en otra. En esa fase estamos. Siempre hemos pretendido ser un equipo dominador, el cómo hacerlo es variables según jugadores que tengamos. Nos ajustamos a la plantilla que tenemos. En defensa también queremos mantener la posibilidad de ser un equipo agresivo y si te someten, que den pases sin hacernos daño. La variable de resultado y rival te lo van condicionando y de ahí el análisis detallado que nos da posiblidades.