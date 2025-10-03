En Directo
Directo | "El vestuario está unido y comprometido"
Sigue las palabras del entrenador blanquinegro antes del duelo de este sábado
Carlos Corberán se sentará frente a los medios de comunicación a partir de las 13 horas tras unas jornadas de cierta tensión en las que el equipo bajó notablemente el rendimiento (y resultados). Sigue las palabras del entrenador blanquinegro antes del duelo de este sábado frente al Girona en Montilivi.
Rueda de prensa, en directo:
Y con esto termina la rueda de prensa de hoy
Penalti, ¿quién lo lanzaría?
No te quiero decir nada que facilite al rival. Cada semana se sabe en el Valencia quién es lanzador si se produce
¿El focus no está en el Girona?
Mi foco es absolutamente el partido de mañana y es lo que me preocupa. No quiero que el aficionado piense en algo que no está en el Valencia, aunque se interpreten de otra forma. Los resultados del Girona no han estado a la altura de su juego ni posibilidades de plantilla. Estamos en un inicio de LaLiga y tienen más recursos que puntos conseguidos.
¿Se ha perdido el escudo de Corberán salvador?
Estoy tremendamente orgulloso de ser entrenador del VCF. Mi nivel de compromiso no puede ser más grande porque no existe. Lo vamos a hacer de la mejor manera posible cuando salgan las cosas bien o mal.
¿Mensaje del club al entrenador sobre el objetivo?
Siempre lo he dicho, aunque otra cosa es que no se entienda. el objetivo es ser competitivo cada partido.
¿Intentidad perdida?
Para mí la indentidad de juego y de equipo son importantísimos. Tiene que ver con atacar y defender y eso es vital. Cuando no se consigue se analiza y tratamos de mejorarla. La de equipo es altísima. Lo emocional y táctica influyen una en otra. En esa fase estamos. Siempre hemos pretendido ser un equipo dominador, el cómo hacerlo es variables según jugadores que tengamos. Nos ajustamos a la plantilla que tenemos. En defensa también queremos mantener la posibilidad de ser un equipo agresivo y si te someten, que den pases sin hacernos daño. La variable de resultado y rival te lo van condicionando y de ahí el análisis detallado que nos da posiblidades.
Recuperación mental.
El primer paso fue tras recibir el segundo gol, desde el 86. El equipo se volcó y respondió con la madurez de que el resultado te ha cambiado. Espero ver al equipo empezar el aprtido así
Situaciones que pueden crear crispación en el vestuario.
Como he dicho antes, me gusta contestarons con intensidad. La unión del vestuario extraordinaria. Son conscientes de que lo que supone estar en el Valencia. Veo todas las pocibilidades para seguir creciendo. Los debates ajenos no los controlamos. La realidad interna es de unión y compromiso, como que también somos conscientes de que no hemos rendido en ocasiones. Veo responsabilidad y ganas de competir y ganar en Girona.
Muchas diferencias en estos 3 partidos.
Han sido totalmente diferentes. El del Athletic vino de una derrota dolorosa previa y el equipo se ajustó y ganó; el siguiente partido tuvimos los 30 minutos primeros excelentes, lo contrario al anterior partido. Luego ante el Espanyol tenemos un gran inicio y tuvimos ocasiones para marcar y nos adelantamos y luego tuvimos ocasiones en transiciones que no aprovechamos y en la última acción concedimos. El equipo tenía muchas ganas y el deseo era tan grande que nos hizo precipitarnos. El equipo concede los goles cuando mejor estaba jugando.
Alteración de posiciones de varios jugadores, ¿cuál es el fallo? Ideas, comunicación...
No he dicho que no seamos los mismos en partidos que durante la semana. Contra el Barça no fue un buen partido ni conseguimos competir. En el resto de partidos hemos sidos reconocibles, aunque superados en algún momento por el rival. El fútbol es un juego que requiere explicación y las movilidades requieren coordinación. cuando te mides a equipos que te juegan diferente, estás menos habituado. Esto no le pasa sólo al Valencia, le pasa al fútbol. Muchas veces te precipitas y equilibras los partidos. Esto es el fútbol y requiere un ajuste y todos estamos alineados con la exigencia que tiene ser parte del Valencia CF. Veo al equipo con actitud buena para conseguir dinámica y juego.
