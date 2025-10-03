Girona - Valencia: En busca de la identidad VCF

Después de una magnífica segunda vuelta en la pasada Liga 2024/25, el Valencia CF de Carlos Corberán trata de recobrar la regularidad con la que el entrenador relanzó entonces al equipo de los infiernos de la Liga hasta rozar las últimas plazas europeas. Ahora, precisamente, los blanquinegros requieren de aquella versión competitiva para ahuyentar los fantasmas que avivan la posibilidad de repetir una triste primera vuelta de campaña.

Con ese objetivo, el de ser competitivo durante el mayor tiempo posible en el partido, es con el que la expedición valencianista visita este sábado al Girona FC (Montilivi, 16:15 horas) en la octava jornada. La última antes del segundo parón de selecciones. La cita tiene máxima importancia para un cuerpo técnico que pretende que la mejora del rendimiento frente al colista de la Liga sirva para apagar los primeros 'fuegos' de consideración desde que en el mes de enero el de Cheste cogió las riendas deportivas del Valencia.

A pesar de los ocho fichajes en el mercado estival, un repaso a las siete primeras alineaciones de Corberán muestra como los cambios en el once en comparación con el pasado curso no han pasado de 2-3 jugadores, aparte del obligado en la portería, donde Julen Agirrezabala ha asumido el vacío dejado por Giorgi Mamardashvili. Después, únicamente Arnaut Danjuma, el delantero más utilizado en este arranque, José Copete, Baptiste Santamaría y Dani Raba han disfrutado de la titularidad al lado de los habituales de la temporada 24/25.

Entonces, ¿por qué se cuestiona tanto la identidad de un Valencia que tenía muy clara la manera de competir entre los meses de febrero, marzo y abril con una base de jugadores que, generalmente, se mantiene? Una pregunta, llevada a la sala de prensa por SUPER, a la que el entrenador contestó así: "Suele hablarse de una, pero la identidad de juego y equipo son diferentes. La de juego pasa por cómo se ataca y se defiende, y la de equipo por cómo se compite. El separar ambas identidades es difícil en el fútbol porque una influye en la otra. Pretendemos ser un equipo dominador, y el cómo hacerlo es variable. En defensa, también queremos que el rival, si nos somete atacando, puede acumular pases sin dañarnos".

Máxima necesidad: alargar los buenos momentos

El estilo de juego que pretende Corberán para su Valencia apenas cuenta con variaciones con relación al de hace unos meses -quizá, los matices que puedan ofrecer en los flancos de ataque hombres veloces como Danjuma o Ramazani-. Sin embargo, el aspecto que más preocupa al técnico se trata de la actitud competitiva. Quiere un equipo con la guardia alta y la atención activa a lo largo de los 90 minutos. Al menos, para ir avanzado, once futbolistas sobre el campo que sean capaces de alargar los buenos momentos de la temporada, excesivamentee escasos en estas siete fechas.

Este sábado contra el Girona, el principal examen pasa por ahí, por la autoexigencia que el equipo ponga en liza tras la herida abierta y sangrante del martes por parte del Oviedo, que remontó en solo dos minutos (85' y 86') el partido a un Valencia ramplón. Sin alma. Corberán, como primer paso, pretende ver en Montilivi un grupo con alma sobre el campo. Coordinado y sacrificado de principio a fin. No habría otra manera mejor de demostrar lo que su entrenador dijo en la sala de prensa: "El vestuario está tremendamente unido... y comprometido".

Corberán confía en el grupo, y lo ve capacitado para reaccionar / VCF Media

El reto de siempre, ganar lejos del abrigo de Mestalla

Los blanquinegros se alejarán de los pitos de Mestalla, estadio en el que han logrado siete de los ocho puntos que suman, con la intención de empezar a 'volar del nido', a saber competir sin el abrigo de su estadio. En Girona, el Valencia afronta otro de los traumas que le persiguen, el de no ser capaz de vencer como visitante. Por el momento, esta campaña ese botín se ha limitado al punto de Cornellà-El Prat, donde el Espanyol, si bien hizo el empate sobre la bocina, tuvo un sinfín de oportunidades de gol para haberse llevado los tres puntos.

Para el encuentro, Corberán baraja hacer varias rotaciones. En los laterales, según el último ensayo, podrían entrar Thierry Rendall y Jesús Vázquez debido a las molestias de Dimitri Foulquier y José Luis Gayà. Aunque si los dos llegan en condiciones óptimas se antoja difícil que ambos se queden en el banquillo, sobre todo, el capitán.

En la línea de medios, podrían caerse dos de los más cuestionados en la debacle ante el Oviedo, Javi Guerra y André Almeida, a los que el entrenador pidió ayudas al mediocentro durante el choque del martes. Pepelu acompañaría al 'stopper' Santamaría. Por último, en la delantera, Lucas Beltrán cuenta con opciones de sentar a Hugo Duro y ser de la partida al lado de Danjuma.

Girona: mejoras sin resultados

El Girona, mientras tanto, último en la tabla de la Liga, se presenta en su estadio obligado a ganar. El siguiente partido de los de Míchel después del parón será en casa del líder, el Barcelona. Además, en Montilivi tan solo suman un punto, y el nivel de emergencia no puede ser más elevado.

La dinámica del equipo desde las derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0) es ascendente y esperanzadora, pero la realidad es dramática y el partido de este sábado podría ser, incluso, un ultimátum para Míchel Sánchez. El técnico reiteró después del empate de la última jornada con el Espanyol que ve "brotes verdes" y cerró la rueda de prensa pidiendo "tiempo", pero luego preguntó: "¿Me lo darán?".

El equipo rojiblanco ha encadenado dos empates y solo ha perdido uno de los últimos cuatro partidos, ante el Levante (0-4), con dos futbolistas menos toda la segunda parte, pero la mejora y el paso adelante todavía no son suficientes. Contra el Espanyol se consiguió la primera portería a cero de la temporada, después de encajar 16 goles en los seis primeros partidos, pero falta gol: solo tres en más de 600 minutos.

Los datos son demoledores y más que alarmantes: el Girona apenas ha sumado 16 puntos de 78 posibles entre la segunda vuelta de la temporada pasada y el comienzo de la presente, con un triste balance de tres triunfos en 26 partidos. La primera victoria es urgente para un equipo muy necesitado y para una afición muy preocupada e inquieta.

El avión del Valencia voló en la tarde de este viernes a Girona / VCF Media

Además, Míchel ha perdido por una lesión en el sóleo a Azzedine Ounahi, el jugador que encarnaba y lideraba el paso adelante. También son baja para recibir al Valencia Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Abel Ruiz, Viktor Tsygankov y Donny van de Beek, por lesión, y de Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca, convocados con Ucrania y España, respectivamente, para disputar el Mundial sub-20.

Por último, en el bando valencianista, todos los jugadores del equipo profesional se subieron al avión y forma parte de la convocatoria, algunos entre algodones, por lo que Corberán se llevó además a Rubén Iranzo, defensa central diestro, que puede actuar también como lateral.

Alineaciones probables

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Alejandro Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Portu; y Vanat.

Valencia: Agirrezabala; Thierry Rendall, Tárrega, Diakhaby, Gayà o Jesús Vázquez; Luis Rioja, Santamaría, Pepelu, Diego López; Lucas Beltrán y Danjuma.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. VAR: Pablo González.

Estadio: Estadi de Montilivi.

Hora: 16:15 horas.