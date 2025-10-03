Míchel elogia al Valencia y reconoce el delicado momento del Girona: "Cada día es un examen"

"El Valencia CF es un gran equipo, pero necesitamos una victoria. Es un encuentro muy importante", ha establecido Míchel en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports entre el conjunto catalán y el cuadro valencianista, que se celebrará este sábado 4 de octubre a partir de las 16:15 horas en Montilivi.

El Girona FC no ha empezado con buenas sensaciones esta campaña, los 'gironins' son los actuales colistas de la competición con tres puntos en siete partidos. El equipo albirrojo aún no conoce lo que es vencer en la presente temporada. Tras siete jornadas, el equipo ha conseguido tres empates y cuatro derrotas. El míster del cuadro local es consciente de su posición y asegura que "cada día es un examen" y que "hemos de convivir con ello con naturalidad, pensar en el presente y dar nuestra mejor versión".

Un equipo mermado por las bajas

Al Girona no solo no le han sonreído los resultados recientes, el estado físico de la plantilla del conjunto catalán también es uno de los lastres de esta temporada. Son ocho jugadores los que conforman la enfermería 'gironí': Juan Carlos, David López, Van de Beek, Abel Ruiz, Lemar, Tsygankov, Ricard Atero y Ounahi, que ha sido el último en sumarse a la lista de bajas tras sufrir una lesión en el choque ante el Espanyol. Además, Joel Roca y Krapyvtsov tampoco estarán disponibles debido a que están disputando el Mundial sub-20.

Acerca de este contratiempo, el entrenador vallecano ha afirmado que "es un tema que nos preocupa mucho, pero hay que mirar hacia adelante". "Cuidamos a los jugadores en todos los sentidos. Tienen información 360 en cada momento, lo hacemos todo de manera personalizada con cada futbolista. Cada caso es diferente y la realidad es que se acumulan y es un problema", ha expresado Míchel.

Se acuerda de Danjuma

Míchel también ha analizado el juego del equipo dirigido por Carlos Corberán y se ha acordado de Danjuma, que militó la campaña pasada en el conjunto catalán: "El Valencia ha mejorado en la posesión, tienen más combinaciones y cuenta con jugadores rápidos en la transición. Todos conocemos a 'Danju', a Diego López, a Hugo Duro... son un buen equipo", ha reconocido.

Además, ha repasado los últimos resultados del cuadro blaquinegro: "El Valencia iba el otro día 1-0, falla un penalti y sin darse cuenta pierde el partido. El día del Espanyol también perdió puntos en la última jugada de partido", ha recordado.

Aún así, el técnico del Girona ha querido recalcar las cualidades de los 'ches': "Juegan bien, crean ocasiones y meten goles [...] Hacen bien el tercer hombre, las continuidades y tienen profundidad. Pueden generar salida de tres, salida de cuatro. Nosotros hemos trabajado las situaciones que nos podemos encontrar, cómo vamos a presionar para intentar robar el balón y a partir de ahí tener agresividad y determinación", ha señalado.