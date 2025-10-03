Los precedentes del Valencia CF en Montilivi

Bien es sabido que el rendimiento del Valencia CF lejos de Mestalla dista enormemente de la imagen que el equipo proyecta frente a la afición blanquinegra. Montilivi es uno de esos estadios en los que el conjunto valenciano ha reducido su puntuación en las últimas temporadas. Mañana, la plantilla dirigida por Carlos Coberán visita al Girona, colista de la competición, con el objetivo de darle la vuelta a esta tendencia.

Puede parecer la mejor oportunidad para los 'ches' de volver a vencer a domicilio, hecho que consiguieron por última vez en el mes de mayo, cuando se impusieron a la UD Las Palmas por 2-3 con un doblete de Hugo Duro y el gol en propia puerta de Álex Suárez. Hace apenas dos semanas, el equipo estuvo cerca de romper esta racha, pero en la última jugada del partido el Espanyol lo impidió.

El Girona no atraviesa un buen momento, es último con tres puntos en siete jornadas y aún no conoce lo que es ganar en la presente temporada, suma tres empates y cuatro derrotas. Además, las múltiples bajas que afronta el equipo dirigido por Míchel entre lesionados, acumula hasta ocho, y los futbolistas que están disputando el Mundial sub-20, debilitan en gran medida la plantilla albirroja.

La debacle del martes

Por todo ello, Montilivi se postula como el escenario ideal para que el Valencia CF vuelva a sumar de tres a domicilio, pero la realidad es que tras la fatídica derrota del pasado martes ante el Real Oviedo (1-2) han florecido bastantes dudas alrededor de las opciones de la plantilla y de la figura de Corberán, que en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto 'gironí' que ha tenido lugar este mediodía ha recalcado que él es el "primer responsable" de lo acontecido en el último choque.

Los precedentes en Montilivi

Otro hecho que persigue al conjunto 'che' en la previa del choque ante el Girona son sus últimos resultados en el fuedo del equipo albirrojo. Y es que, pese a que los primeros enfrentamientos entre ambos conjutos en el Estadio de Montilivi dejaron un balance favorable al Valencia CF, que no perdió en ninguna de sus cuatro primeras visitas a la casa de los 'gironins', esta dinámica ha variado en las últimas temporadas.

En los últimos tres enfrentamientos entre ambos con el Girona como local, los catalanes han vencido en dos de ellos y el más reciente y restante se ha saldado con reparto de puntos (1-1 en el pasado mes de marzo). La última victoria del Valencia CF en Montilivi se remonta al año 2019, cuando el equipo dirigido por Marcelino García Toral venció por 2-3 con goles de Gonçalo Guedes, Dani Parejo y Ferran Torres.