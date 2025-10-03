Revolución del once en el último ensayo

Este viernes, en el último entrenamiento previo al choque del sábado frente al Girona (Montilivi, 16:15 horas), el entrenador del Valencia CF ha revolucionado el once... al menos, en la prueba antes del choque.

Pendiente de la evolución de Foulquier y José Luis Gayà, con molestias físicas, más importantes en el caso del lateral de Guadalupe, el equipo ha ensayado en la Ciutat Deportiva un once tipo con varias novedades en relación con el que ha venido actuando en los partidos anteriores contra Espanyol y Real Oviedo.

El once del que han informado 'Deportes Cope Valencia' y el 'Chiringuito' sería el siguiente:

Julen Agirrezabala, en la portería, acompañado por delante de una línea de cuatro zagueros: Thierry Rendall, Diakhaby, Tárrega y Jesús Vázquez. Sobre el defensa lateral portugués, lesionado cerca de un año hasta su reaparición el pasado septiembre, Corberán ha dicho en la sala de prensa que "sí" está "preparado para los 90 minutos".

Sin Javi Guerra ni André Almeida

En la línea de medios, con relación a lo visto el martes ante el Oviedo se caerían los acompañantes ofensivos que tuvo el pivote Baptiste Santamaría. Javi Guerra y André Almeida no han ensayado con los teóricos titulares. Al lado de Santamaría, ha participado Pepelu. En las bandas, Diego López y Luis Rioja.

Arnaut Danjuma, máximo goleador junto a Hugo Duro, se mantendría, pero no el madrileño. Por delante del neerlandés entraría Lucas Beltrán.

Este sábado, será el momento de confirmar si finalmente el entrenador sienta en Girona a futbolistas como Gayà, Guerra o Hugo Duro.