Thierry apunta al once casi un año después

Entre todos los cambios que medita Carlos Corberán para el partido frente al Girona este sábado, el del lateral derecho es uno de los más probables. Dimitri Foulquier, titular en el carril diestro en los siete partidos de liga disputados hasta la fecha, sufre unas molestias en la rodilla que le han impedido entrenar con normalidad las dos últimas sesiones de trabajo de la semana, por lo que su presencia en Montilivi, al menos en el once titular, está más que en duda. En caso de confirmarse su suplencia, su lugar lo ocuparía Thierry Rendall, que no juega un partido como titular desde 27 de octubre de 2024.

Hace casi un año de la grave lesión de rodilla que sufrió Thierry en el Coliseum en un partido ante el Getafe, concretamente una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que le hizo perderse toda la temporada 2024/25 y los primeros tres partidos de la campaña actual. Regresó al ruedo en la jornada cuatro, frente al FC Barcelona en aquella sonrojante goleada en el Johan Cruyff y, desde entonces, acumula 44 minutos en sus piernas en los que ha podido ir cogiendo ritmo.

Foulquier y Puado, en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium / LaLiga

Carlos Corberán, consciente de que la lesión que ha dejado atrás es grave, no ha querido asumir ningún riesgo, y está readaptando al futbolista portugués a la competición de forma muy paulatina. Sin embargo, esta jornada ocho podría ser el momento para que regrese al once titular. Tras ya un par de partidos participando desde el banquillo y ante las molestias de Foulquier, Thierry apunta a ser de la partida prácticamente un año después de su última titularidad.

Corberán ha dejado claro que está preparado

Por si había alguna duda de si Thierry estaba o no preparado para ser titular ya, el técnico del Valencia ha dejado claro en la rueda de prensa previa al partido en Montilivi que el luso "desde luego que sí está preparado".

Salvo recuperación milagrosa de Foulquier, lo normal es que Corberán no asuma riesgos con el de Guadalupe y opte por un Thierry que, antes de su lesión, era una pieza importante en el once, incluso con más minutos en el carril diestro que Foulquier.

Primera titularidad con Corberán

Cierto es que todo el protagonismo que hasta ahora ha tenido Thierry en el Valencia ha sido antes de la llegada de Corberán, y es que cuando el portugués cayó lesionado, en una temporada en la que lo estaba jugando casi todo, el técnico de Cheste no había llegado aún al cargo, sino que era Rubén Baraja el jefe de filas. Así, si este sábado Thierry es titular, será por primera vez con Corberán al mando.