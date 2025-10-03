Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera Federación Iberdrola

El Valencia CF Femenino retoma la competición ante el Real Betis

El encuentro se disputa este sábado, 4 de octubre, a las 12:00 horas en el estadio Antonio Puchades

Tras la victoria en Copa, ahora toca poner el foco en la liga.

Hugo Ferrer

El Valencia CF Femenino retoma la Primera Federación Iberdrola 25-26 este sábado, 4 de octubre, a las 12:00 horas en el estadio Antonio Puchades y lo hace contra el Real Betis en la jornada 5 de la competición.

Las blanquinegras vencieron 1-3 el pasado martes 30 de septiembre al Villarreal CF en la Segunda Eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26. Ahora, toca poner el foco en la liga frente a un conjunto, el verdiblanco, que también llega de la Liga F.

Tras 4 jornadas celebradas, las de Mikel Crespo son 3ª con 8 puntos y las de Juan Rojo son 13ª con 2 puntos. Las primeras han conseguido 2 victorias y 2 empates y las segundas han cosechado 2 empates y 2 derrotas.

El Puchades abre puertas a las 11:00h y para acceder es necesario presentar el abono 25-26 del Valencia CF Femenino (no es válido el abono del primer equipo masculino) o adquirir entrada: ya a la venta online aquí y en las taquillas del estadio el mismo sábado desde las 11:00 horas.

