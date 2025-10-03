Primera Federación Iberdrola
El Valencia CF Femenino retoma la competición ante el Real Betis
El encuentro se disputa este sábado, 4 de octubre, a las 12:00 horas en el estadio Antonio Puchades
El Valencia CF Femenino retoma la Primera Federación Iberdrola 25-26 este sábado, 4 de octubre, a las 12:00 horas en el estadio Antonio Puchades y lo hace contra el Real Betis en la jornada 5 de la competición.
Las blanquinegras vencieron 1-3 el pasado martes 30 de septiembre al Villarreal CF en la Segunda Eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26. Ahora, toca poner el foco en la liga frente a un conjunto, el verdiblanco, que también llega de la Liga F.
Tras 4 jornadas celebradas, las de Mikel Crespo son 3ª con 8 puntos y las de Juan Rojo son 13ª con 2 puntos. Las primeras han conseguido 2 victorias y 2 empates y las segundas han cosechado 2 empates y 2 derrotas.
El Puchades abre puertas a las 11:00h y para acceder es necesario presentar el abono 25-26 del Valencia CF Femenino (no es válido el abono del primer equipo masculino) o adquirir entrada: ya a la venta online aquí y en las taquillas del estadio el mismo sábado desde las 11:00 horas.
- Mamardashvili debuta en Champions con el Liverpool
- Deja el Valencia Basket para fichar por el primer rival de las taronja en la Liga
- Alarma lateral para el Girona-Valencia
- Pedro Martínez: 'Ha sido muy duro
- Rafa Mir habla sobre de motivos por los que no triunfó en el Valencia
- Arturo Valls, fan zone, música... el Valencia Basket prepara una gran fiesta para estrenar el Roig Arena
- El nuevo sorteo 'territorial' de Copa que afecta al Valencia
- Baja importante del Girona contra el Valencia: Míchel pierde a su mejor fichaje