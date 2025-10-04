Diego López: "No podemos permitirnos más derrotas así"

El autor del único gol del Valencia CF en Girona, Diego López, ha asegurado en las declaraciones posteriores al partido que el equipo "no" puede "permitirse más derrotas así".

Los blanquinegros se marchan al descanso por selecciones -no volverán a la acción hasta el 20 de octubre en Vitoria frente al Alavés en la novena jornada- con apenas ocho puntos sobre 24 posibles y con sensaciones muy negativas tras haber encadenado dos derrotas ante los colistas, Real Oviedo y Girona, a los que ha sacado del descenso.

"Creo que en la primera parte no hemos estado nada bien. Nos han metido el gol. En la segunda parte, cuando mejor estábamos, ellos han encontrado el segundo en otra acción a balón parado... nada, otra derrota más", ha contestado en los micrófonos de DAZN con resignación.

Según el delantero asturiano, Carlos Corberán "ha acertado con las claves" por las que el Girona estaba siendo mejor hasta el descanso. "Ha acertado con las claves que nos iban a ayudar a superar presiones y detener ataques en campo rival para generar nuestras ocasiones", añadió sobre lo que el entrenador dijo al equipo en el vestuario tras el primer tiempo. "Empezamos bien la segunda parte, pero cuando mejor estábamos nos encontramos con el segundo gol", apuntó.

Diego López comprende el enfado de la afición, a la que el equipo se acercó en Montilivi soportando las críticas y el cabreo de los seguidores desplazados al estadio del Girona. "Lógicamente, esto es el Valencia CF. La afición exige, el escudo que llevamos en el pecho no es cualquiera. Estamos todos los partidos obligados a ganar porque somos el Valencia Club de Fútbol. Ahora, más que nunca, ahí dentro, toca apretar los dientes, trabajar y que no hay dudas de que le daremos la vuelta. El equipo no dejará de trabajar. Tenemos que darle duro y, al siguiente, no podemos permitirnos más derrotas así", concluyó el atacante asturiano.