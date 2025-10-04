En Directo
Corberán: "No vamos a buscar excusas, sino responsabilidades"
El técnico reconoce que el equipo arrancó "espeso", valora la "reacción positiva" del descanso y muestra preocupación por el balón parado
Asegura que "el equipo no tiene limitaciones" y afirma con vistas al parón que "tenemos dos semanas para dar un paso como equipo"
El preparador vuelve a enfrentarse a la prensa tras otro partido en el que se quedan sin puntos ante un rival que terminó con diez jugadores.
Directo | Corberán analiza la derrota ante el Girona
Es verdad que hay momentos que cuesta llevar de forma elaborada el balón a campo contrario, pero tenemos recursos para hacer todo. Es verdad que tenemos velocidad y eso hay que potenciarlo. Un ejemplo es el tercer gol contra el Getafe con un pase de Javi a Danjuma. En los momentos cuando el rival te defiende y hay que tener una propuesta con balón hay que conseguir mejorarla para llevar el balón a campo contrario mejor. No veo limitaciones en el equipo, pero tenemos que evolucinar. Entendemos que la afición quiera ver un Valencia mejor, quiere ver un Valencia superior y es el compromiso que todos tenemos.
Como equipo nos estamos llevando una serie de golpes que no acabamos de ajustar, tenemos la obligación de mejorar en diferentes aspectos defensiva y ofensivamente. Hoy he visto una reacción del equipo positiva, el equipo no se ha rendido en ningún momento, pero ese esfuerzo de la segunda parte no ha tenido premio porque cuando hemos ido a por el partido hemos recibido de nuevo un gol a balón parado que nos ha frenado de cara al objetivo. ¿Preocupado? Estoy siempre ocupado en el trabajo. Analizo cada partido y buscaremos la forma de aumentar la solidez defensiva, el control del partido y las ocasiones de gol. El compromiso es máximo. Tenemos dos semanas para dar un paso como equipo.
Las dinámicas se cambian con rendimiento y no hay otra opción que seguir trabajando en defensa y mejorando en ataque para tener continuidad en el juego el máximo de minutos. El equipo sabía a lo que jugaba, pero hemos tenido dificultad, hemos estado espesos en la primera parte y en defensa no hemos estado contundentes en alguna acción, pero luego el equipo ha sido agresivo, hemos presionado y hemos recuperado el balón. En la segunda parte hemos visto una reacción, hemos atacado, pero no hemos defendido bien y el camino es mejorar las acciones que no hemos hecho lo suficientemente bien. Este vestuario y este entrenador está alineado con la exigencia que supone estar en el Valencia. No vamos buscar excusas, sino responsabilidades. Nos responsabilizaremos y trabajaremos para cambiar las cosas
En la primera parte hemos estado espesos, la lesión de Diakhaby ha sido un golpe duro por el pinchazo en el isquiotibial, nos ha costado la forma de atacarles. En uno de sus acercamientos con un balón largo se han adelantado, no hemos podido dominar el partido hasta el descanso. En la segunda parte hemos visto todo lo contrario, hemos tenido mucha movilidad interior, por bandas, hemos sido superiores y fruto de ese volumen hemos conseguido empatar, pero otra vez que no hemos defendido un balón parado. Cuando una situación se repite hay que ajustarlo mejor. Se nos fueron puntos en Cornellà, contra el Oviedo y ahora en Girona. La realidad es que hay detalles que tienen que ver con competir que nos están costando.
En el descanso hemos pedido más movilidad, correrles más a la espalda. Tenemos que defender mejor el balón parado y comprometernos todos mucho con la exigencia del partido y del detalle, en el Espanyol concedimos a balón parado y perdimos, también contra el Oviedo en un córner y hoy en un centro lateral.
Nos vamos con la sensación amarga de no conseguir el objetivo, queríamos cambiar la dinámica fuera de casa, pero no hemos podido conseguir los tres puntos. Hemos empezado con un duro revés con la lesión de Diakhaby, el equipo se ha tenido que reajustar y nos ha costado. No hemos contrado la forma de atacar. El Girona ha estado más cómodo, pero en la segunda parte hemos generado muchas ocasiones y cuando mejor estábamos ha habido una falta y hemos encajado un gol a balón parado.
