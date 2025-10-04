Corberán: "No vamos a buscar excusas, sino responsabilidades"

En la primera parte hemos estado espesos, la lesión de Diakhaby ha sido un golpe duro por el pinchazo en el isquiotibial, nos ha costado la forma de atacarles. En uno de sus acercamientos con un balón largo se han adelantado, no hemos podido dominar el partido hasta el descanso. En la segunda parte hemos visto todo lo contrario, hemos tenido mucha movilidad interior, por bandas, hemos sido superiores y fruto de ese volumen hemos conseguido empatar, pero otra vez que no hemos defendido un balón parado. Cuando una situación se repite hay que ajustarlo mejor. Se nos fueron puntos en Cornellà, contra el Oviedo y ahora en Girona. La realidad es que hay detalles que tienen que ver con competir que nos están costando.