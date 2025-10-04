Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corberán: "No vamos a buscar excusas, sino responsabilidades"

El técnico reconoce que el equipo arrancó "espeso", valora la "reacción positiva" del descanso y muestra preocupación por el balón parado

Asegura que "el equipo no tiene limitaciones" y afirma con vistas al parón que "tenemos dos semanas para dar un paso como equipo"

Corberán, en la banda dando instrucciones

Corberán, en la banda dando instrucciones / LaLiga

Andrés García

El preparador vuelve a enfrentarse a la prensa tras otro partido en el que se quedan sin puntos ante un rival que terminó con diez jugadores.

