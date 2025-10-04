El Valencia CF de Corberán visita Montilivi este sábado (16:15) para medirse al colista, un Girona CF en clara crisis de resultados. Para la cita, ambos equipos llegan con alguna duda y con cambios respecto a sus últimos encuentros ligueros.

Donde no hay dudas es en la portería del Valencia, donde Agirrezabala todavía es fijo. En el centro de la zaga repetirán Tárrega y Diakhaby, mientras que las molestias arrastradas por los laterales a lo largo de la semana, apuntan a la alternativa para Jesús Vázquez y Thierry Rendall.

En el centro del campo se espera que repita Santamaría, aunque puede variar su pareja de baile inicial al introducirse Pepelu en lugar de un flojo Javi Guerra. Las bandas son para Rioja y Diego López, que harán de extremos con un ojo puesto en ayudar al lateral de turno. Y, en punta, los goledores del equipo: Danjuma y Hugo Duro.

En el cuadro de Míchel son muchas las ausencias seguras por lesión: David López, Abel Ruiz, Tsygankov, Ounahi, Van de Beek y Lemar. Todos ellos restarán una gran profundidad de banquillo y variantes al entrenador en un momento en el que necesita al vestuario más que nunca.

Alineaciones probables del Girona - Valencia

Girona FC: Gazzaniga; Álex Moreno, Blind, Vitor Reis, Francés, Rincón; Witsel, Iván Martín; Portu, Bryan Gil y Vanat.

Valencia CF: Agirrezabala; Jesús, Diakhaby, Tárrega, thierry; Santamaría, Pepelu; Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.