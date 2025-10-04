Montilivi expone todas las vergüenzas del Valencia

Era ganar o ganar para el Valencia, o al menos dejar una imagen digna sobre el terreno de juego tras la debacle del partido contra el Oviedo. Los de Carlos Corberán no solo visitaban a un Girona colista, visitaban a un equipo que todavía no conocía la victoria. "Conocía" en pasado, porque tras jugar contra el Valencia ya la conoce. El conjunto catalán se aprovechó de una pésima primera mitad del Valencia, imperdonable tras la imagen de los últimos partidos, para encarrilar un partido que el Valencia no pudo remontar a pesar de jugar 20 minutos con un futbolista más. El conjunto blanquiengro entra en crisis antes de parón.

La lesión de Mouctar Diakhaby con la que empezó el partido parecía ser un aviso de lo que estaba a punto de perpretarse sobre el terreno de juego. Tres minutos aguantó el central del Valencia, que se llevó la mano al isquio tras perder una carrera con Portu en lo que pudo ser el primer gol del Girona. Horrible inicio de una nueva primera mitad horrible del Valencia CF, a quien los cambios en el once no parecieron cambiarle la cara lo más mínimo.

El Valencia tuvo avisos suficientes para reaccionar, pero no lo hizo y el Girona acabó encontrando el premio que estaba buscando. Fue, nuevamente, en una jugada ridículamente defendida por los pupilos de Carlos Corberán, concretamente de Thierry Rendall, que, después de romper el fuera de juego, se sacó de la manga una magistral 'espaldiña' para asistir a Vanat. El delantero del Girona agradeció el regalo con un zurriagazo a la escuadra lejos del alcance de Julen.

Primer tiro a puerta en el minuto 32

Si un tiro a puerta se puede considerar reaccionar... está permitido decir que el Valencia lo hizo en el minuto 32 con su primer disparo entre los tres palos, en una jugada aislada, eso sí. La combinación por banda derecha fue buena entre Lucas Beltrán y Thierry el luso mandó el esférico a la frontal del área, donde esperaba Jesús dispuesto a engatillar. Y lo hizo, pero se topó con Gazzaniga. Parece poca cosa, pero fue nada más y nada menos que la carta de presentación del Valencia CF en Montilivi. Sí, en el minuto 32. Sí, con un disparo de fuera del área del lateral zurdo. Es suficiente para explicar que, si el Valencia estaba obligado a reaccionar tras el varapalo ante el Oviedo, hizo caso omiso.

Desde entonces el guion del primer acto no cambió, básicamente porque el Girona se sentía cómodo amasando más balón, sin atosigar demasiado a Julen, pero sin apenas sufrir. Hasta el minuto 42 el Valencia no volvió a dar señales de vida, y fue con un disparo de Arnaut Danjuma que ni siquiera cogió puerta. Con el 1-0 y algún robo peligroso del Girona que pudo haber aumentado la ventaja, el colegiado mandó a jugadores a vestuarios, donde Corberán esperaba a los suyos seguramente implorando un cambio de actitud y juego que no llegaba.

Reacción momentánea cortesía de Javi Guerra

Tras un tiempo para reflexionar, el Valencia arrancó la segunda parte con la novedad de Javi Guerra, que ocupó el lugar de Baptiste Santamaría en un intento de Corberán de ser más ofensivos y dominar el centro del campo. Y lo cierto es que lo consiguió, al menos durante unos minutos iniciales en los que el peso del partido parecía haber cambiado de dirección. Aún así, al conjunto blanquinegro, hoy vestido con la senyera, le hacía falta crear peligro de verdad para meterse de lleno en el partido, y al final lo logró con un disparo al larguero de Diego López desde la frontal del área.

No necesitó mucho más el Valencia, que en su segundo intento hizo sonar la campana. Fue mediante un Danjuma que estaba totalmente desaparecido, pero siempre es peligroso. El neerlandés desbordó por el costazo zurdo, puso el centro al área pequeña y ahí irrumpió Diego López adelantándose a Blind para batir a Gazzaniga. Logró empatar el Valencia, con más o menos merecimiento, pero empató, y empezó entonces un vendaval valencianista, que pudo marcar hasta en cuatro ocasiones en apenas cuatro minutos. Primero lo inentó Javi Guerra con un disparo desde la frontal que desvió el guardameta del Girona. En ese mismo córner, Tárrega se topó también con Gazzaniga en un disparo a la media vuelta. Mismo destino tuvo Thierry, que empaló una gran volea con pierna izquierda. En otro córner, Copete tuvo un remate propicio, pero no conectó bien.

Cuando mejor estaba el Valencia...

Una reacción cortesía de Javi Guerra, que le cambió la cara al equipo con su zancada vertical. Y cuando mejor estaba el Valencia, llegó el golpe más duro. El Girona encontró petróleo con una falta lateral cuando peor lo estaba pasando. Le sirvió no solo para pausar el ritmo del partido, sino para encontrarse con otro tanto que, en ese momento, no merecía. El centro al segundo palo se lo comió Thierry, permitiendo el remate de Vanat, que esta vez se topó con Julen, pero el rechace lo empujó Arnau Martínez a las mallas.

De nuevo con el botín que buscaban en el bolsillo, el Girona dio un paso atrás para cubrirse las espaldas, y aunque el peso del partido lo siguió llevando el Valencia, la sensación de peligro de aquellos cinco minutos mágicos nunca volvió. Ni siquiera cuando en el minuto 80 el cuadro local se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Iván Martín. El Girona se propuso que no pasara nada y, efectivamente, no pasó nada. Los cambios de Corberán, más allá de Javi Guerra, tampoco terminaron de dar sus frutos salvo algún chispazo de Largie Ramazani, que puso a prueba a Gazzaniga en un par de ocasiones pero sin premio.

Lo siguió intentando el Valencia durante los 10 minutos de añadido que decretó el colegiado, pero el Girona se encerró y el equipo no tiene tanta calidad para derribar un muro todos los días. Con el pitido final, el conjunto catalán sumó su primera victoria de la temporada, sí, contra el Valencia. Un Valencia que suma un punto en los últimos tres partidos ante Espanyol, Oviedo y Girona, y sigue exponiendo una larga lista de debilidades, tanto futbolísticas como actitudinales. Tras el partido, bronca de los valencianistas desplazados a Girona a sus jugadores.