El Valencia CF fue incapaz de sacar algún punto en su visita a Montilivi. Los de Corberán cuajaron un mal encuentro, especialmente en la primera parte y recibieron el segundo tanto cuando mejor estaban y más buscaban la portería de Gazzaniga.

Estas son las (pésimas) notas del Valencia ante el Girona

Julen (3): Alguna buena intervención, pero casi se le cae en larguero en la cabeza en el segundo gol.

Thierry (0): Pierde el duelo en el primer gol y se come el centro del segundo. Nivel ínfimo del portugués en su regreso a la titularidad. Menos mal que el club le esperó y no fichó lateral derecho.

Tárrega (3): En la primera parte le dio más pases a los delanteros del Girona que a los mediocentros de su equipo. En la segunda estuvo intenso, pero poco más.

Diakhaby (-): Lesionado muscularmente en la primera acción.

Jesús Vázquez (3): El nivel de Thierry hace que su partido no parezca tan malo. Pero no pasará a los anales de la historia.

Santamaría (1): Nadie sabe nada de él desde su gran partido contra el Athletic Club. Ni crea, ni destruye, ni manda. Es un fantasma por el campo, muy lejos de momento ser el ‘6’ que necesita un Valencia CF.

Pepelu (2): En la primera parte jugó como organizador porque se supone que no es un ‘6’, pero salta a la vista que tampoco es ‘8’. ¿Alguien sabe lo que es?

Rioja (2): Partido sin brillo del jugador más trabajador del equipo.

Diego López, anotando ante el Girona / David Borrat

Diego López (5): En la primera mitad no apareció en ningún momento. En la segunda le dio al larguero en su primer aviso y minutos más tarde ejecutó un desmarque de delantero puro para empatar la contienda.

Lucas Beltrán (1): Recibió el merecido premio de la titularidad por su actitud y su entrega, pero no dio más que eso.

Danjuma (5): Discreta primera parte, aunque con algún intento. En la segunda le puso una gran asistencia a Diego López para el gol del empate.

Suplentes

Copete (2): Le regaló oxígeno al Girona con faltas en balones frontales. Salió del Mallorca porque era tercer central y no es de extrañar. La lesión de Diakhaby le puede abrir la puerta de la titularidad en el Valencia, fiel reflejo del mercado que hizo el club.

Javi Guerra (5): Agitó el partido. Su entrada en la segunda parte inclinó el campo hacia la portería de Gazzaniga hasta el gol del Girona. Mejor que sus homólogos, pero perdió la marca en el segundo gol del Girona.

Hugo Duro (0): ¿Salió?

Largie Ramazani (5): Falló en la toma de decisiones, pero le puso más energía e intención que la mayoría de jugadores del equipo, generando algunas ocasiones de peligro.

Dani Raba (1): Por este camino no recuperará la titularidad jamás. Y si la recupera será por demérito del resto.