Goles y sentimiento en el homenaje a Pepe Cerveró de las Leyendas del Valencia CF y los veteranos de Real y Montroi

Un combinado de Leyendas del Valencia CF se enfrentó este domingo a un combinado de Veteranos de Real y de Montroi para rendir un sentido y merecido homenaje al exjugador del Valencia CF José Cerveró, fallecido el 17 de julio de 2024 a los 74 años de edad. Organizado por los Ayuntamientos de Real y Montroi, el encuentro se disputó en estadio Vicente Salmerón “Tico” de Real, situado en el Polideportivo que lleva el nombre del mítico Pepe Cerveró, terminó con el marcador de 0-4 a favor de los valencianistas ante varios centenares de aficionados que disfrutaron de lo lindo. Míchel Herrero, Ricardo Arias Jr, Roberto y Manolo Martín fueron los autores de los tantos. Los locales anotaron uno, obra de Juan Mañano, bien anulado por el colegiado.

En el equipo de las Leyendas del Valencia CF contó con la presencia de Tino Costa, Míchel Herrero, Rubén Darío Ciraolo, Fernando Giner, Ximo Enguix o Matías Rubio que comandaron un equipo formado por jugadores que han defendido los colores del Valencia CF en diferentes categorías.

Míchel Herrero con el esférico en la medular / SD

Encabezando la expedición y el homenaje estuvieron Vicente Guillot, presidente de honor de la Asociación, además de los míticos José Manuel Sempere, Miguel Ángel Adorno, Ricardo Arias,Enrique Saura o Pepe Balaguer, todos ellos viejos compañeros de batallas de Cerveró y que aprovecharon para recordar sus vivencias.

Antes del partido, a las 10:15H los dos ediles de ambas localidades, Gerardo López (Real) y Manuel Miguel (Montroi) presidieron un sentido homenaje al bravo futbolista en la Penya Valencianista Alcalans (en Montroi) dónde se le hizo entrega de un ramo a la familia del exfutbolista que disputó 277 partidos oficiales. En el acto no faltó el presidente de la Agrupación de Peñas, Federico Sagreras, así como diversos exjugadores.

Ya en el césped, la viuda del exjugador, Mariángeles, visiblemente emocionada recibió un cuadro conmemorativo del acto y agradeció las infinitas muestras de cariño.

Un homenaje por una buena causa, y aplazado por la terrible DANA

Cabe recordar que Pepe Cerveró nos dejó el 17 de julio de 2024, pero cuando se le iba a realizar el homenaje por su fallecimiento en noviembre, la terrible DANA del 29 octubre arrasó buena parte de la provincia dejando tras de sí 228 fallecidos e infinidad de daños materiales. De hecho, uno de los dos desaparecidos por la tragedia era vecino de Montroi.

La Unión Deportiva Vall dels Alcalans perdió, por la DANA el año pasado los equipos de informática y de sonido que tenían. Por este motivo, todo el dinero recogido se donará a la escuela de fútbol de la localidad para que puedan reponer los materiales necesarios. “Lo perdieron todo, ordenadores, material, todo”, recordaba Nacho, regidor de la localidad.

Pepe Cerveró, santo y seña del Valencia CF

Nacido el 3 de septiembre de 1949 en Real y formado en las categorías inferiores del Valencia CF, Pepe Cerveró fue un excepcional lateral izquierdo, de los muchos que la cantera del club ché ha dado a lo largo de su historia. Cerveró pronto se hizo con la titularidad en el primer equipo, en el que permaneció casi una década, y consiguió adjudicarse los títulos de Copa del Rey (1979), Recopa (1980) y Supercopa de Europa (1980). Al finalizar su carrera como jugador y tras firmar 277 partidos oficiales con el Valencia CF, llegó a entrenar al Valencia C en Tercera División durante la temporada 1999/2000, además de al Alfarp CF, la UD Carcaixent, la UE Mancomunitat i la UD Alzira.