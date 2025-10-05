"En el parón hay que analizar lo que mejorar y volver con la cabeza limpia"
Pepelu, que recuperó la titularidad en Montilivi, confía en que el equipo se recupere tras los encuentros internacionales
El centrocampista del Valencia Pepelu apuntó que en el parón de selecciones el equipo debe "analizar lo que hay que mejorar" y "volver con la cabeza limpia para el próximo partido", que será contra el Alavés el lunes 20 de octubre.
Después de acumular dos derrotas seguidas ante el Real Oviedo y Girona, el jugador de Dénia aseguró en declaraciones a los medios del club que "todas las derrotas duelen" y que "el equipo está muy dolido".
"Sabíamos que veníamos de una derrota complicada y teníamos que dar un paso más. No hemos salido como teníamos que salir y recibir otro mazazo en balón parado, duele. Hay que hacérselo mirar", dijo Pepelu, que esta vez salió de titular.
Domingo de descanso
El Valencia regresará a los entrenamientos este lunes a las 17 horas a la Ciudad Deportiva de Paterna.
- Mucha emoción y ovación a Juan Roig en la inauguración del Roig Arena
- Final | Gazzaniga y la madera derrotan a otro mal Valencia
- Corberán: 'No vamos a buscar excusas, sino responsabilidades
- Alineaciones oficiales del Girona - Valencia de Montilivi
- De Larrea bautiza el Roig Arena con otro partidazo en modo MVP
- Montilivi expone todas las vergüenzas del Valencia
- El Valencia CF, víctima de una crisis global
- Danjuma, en el foco