Un problema en la portería fuera de casa

Que el Valencia CF pierda fuera de casa no es noticia, tampoco que empate o que reciba goles. De hecho, ser incapaz de mantener la portería a cero a domicilio es uno de los mayores lastres deportivos del equipo en los últimos tiempos. Está claro que los tiempos de Santiago Cañizares, Ayala, Djukic y compañía son cosa del pasado y ya no se cuenta con una defensa y portería top mundial. Pero de ahí a tener un registro tan pésimo como llevar un año sin dejar el marcador en contra a cero a domicilio hay un mundo.

Los de Corberán vieron cómo el Girona, un colista que no había ganado esta temporada, le metía dos goles para imponerse en Montilivi. Con este partido del sábado se cumplía un año desde que el entonces cuadro de Rubén Baraja lograba dejar al rival a cero. Fue el 4 de octubre de 2024 en Butarque en un triste encuentro sin goles ante el Leganés.

Hay que recordar que Corberán debutó contra el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán (1-1). Con el preparador valenciano al frente del equipo, ha disputado 14 encuentros a domicilio con un balance de 2 triunfos, 7 empates y 5 derrotas, que incluyen además dos goleadas sufridas en el campo del Barça, donde perdió por 7-1 la pasada campaña y por 6-0 en esta. Ni Giorgi Mamardashvili, ni Stole Dimitrievski ni ahora Julen Agirrezabala han sido capaces de lograr ponerle el candado a su marco en 365 días.

Stole Dimitrievski no ha podido ser titular en el Valencia desde que llegara el pasado verano / JM LOPEZ

En Mestalla, otra historia

Todo cambia en Mestalla. El poder del estadio valencianista dota a los de Corberán de cierta seguridad y es que, como local, con el técnico de Cheste en el banquillo han conseguido cerrar su portería en siete de los quince partidos disputados.