El Valencia 'tira' su oportunidad de oro

No había peor manera de marcharse al parón de selecciones como lo va a hacer el Valencia CF. Con dos derrotas cmplicadas de digerir, la afición muy enfadada con sus futbolistas y 'runrún' alrededor de la figura del entrenador después de un inicio en el que no ha repetido once titular en ocho jornadas en las que no ha dado con la tecla ni a nivel de piezas ni tampoco de dibujo o propuesta táctica.

El conjunto valencianista, además, ha desperdiciado lo que era una oportunidad de oro para cambiarlo todo. Desde el relato interno como el externo gracias a un calendario que le dejaba en bandeja de plata marcharse al parón en posiciones europeas y tener 15 días para reforzar ideas y prepararse para dar guerra por un objetivo mucho más estimulante que en temporadas anteriores.

Derrota ante el peor visitante

Los últimos dos partidos del Valencia le daban posibilidades muy claras de sumar seis puntos y de coger confianza. El primero de ellos contra el que era el peor visitante de toda LaLiga, el Real Oviedo, que visitaba Mestalla y se desperdició con el equipo viniéndose abajo después de unos buenos minutos iniciales, lo que le costó a la postre una remontada 'exprés' de los carbayones. Del encuentro ante los oviedistas no se sacó ni un refuerzo a la identidad de juego del equipo ni tres puntos que eran fundamentales.

Derrota frente al colista

Posteriormente el calendario llevaba al Valencia a jugar en casa del equipo en peor forma de todo el campeonato como el Girona FC, que era colista antes de empezar la jornada con solo tres puntos en su poder y que no había ganado en todo el arranque. Era una oportunidad única para quitarse el maleficio de no ganar fuera -además de la posibilidad de pedir perdón a la afición después de la última derrota- y el resultado fue otra dura derrota.

Cero de seis puntos en un momento muy amable del calendario y que podía haber dejado al Valencia en Champions o muy cerca de ella para el parón de octubre, pero que después de las derrotas le hará enfocarse en el objetivo de revivir a toda prisa para no sumirse en la pelea por eludir el descenso otra vez.

Tárrega, dolido, tras el segundo tanto del Girona / LaLiga

Calendario duro a la vista

Cuando vuelva el fútbol, el Valencia CF tendrá que enfrentarse a un calendario muy complicado y con más necesidad. Para empezar jugará en un estadio que no se le da bien como Mendizorroza en el que los babazorros vienen, además, de ganarle al Elche CF. Un reto mayúsculo para los valencianistas en el peor momento.

Después volverá el fútbol a Mestalla con la visita de uno de los mejores equipos de LaLiga como es el Villarreal de Champions de Marcelino, que cuenta con una plantilla de mucho nivel y que tiene esta campaña el objetivo de quedar entre los cuatro primeros del campeonato.

Al Santiago Bernabéu en tres jornadas

Tras medirse al Submarino, el Valencia volverá a salir fuera para jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El feudo madridista fue el único en el que el equipo ganó la temporada pasada, pero la sequía se extendía a casi 20 años sin hacerlo.

Tres partidos durísimos en los que puede quedar muy claro para qué objetivos juega el Valencoa y su capacidad de reacción antes de volver a Mestalla con los duelos frente al Real Betis y el Levante UD para el regreso del derbi.