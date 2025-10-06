Aviso de Gourlay al vestuario: "Necesitamos hombres, no niños"

El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay ha respaldado a Carlos Corberán, ha afirmado que "no hay ningún jugador que le quiera hacer la cama" y asegura que "creo en el honor de los jugadores". El ejecutivo escocés afirma que en una situación como la del equipo: "Necesitamos hombres, no niños".

"Quiero insistir en que Carlos es el entrenador y tiene todo el respaldo del club. No hay ningún jugador que le quiera hacer la cama. Yo creo en el honor de los jugadores. Mi mensaje a los valencianistas es muy claro, que entiendo la frustración, pero les necesitamos porque son el jugador número 12. Yo tendría la posibilidad de jugar esa carta si el entorno no estuviera controlado, pero lo está. Necesitamos hombres, no chicos, y todos debemos entender lo que queremos hacer aquí".

Minutos después, Gourlay ha explicado su frase y ha reforzado su "confianza absoluta en nuestra plantilla": "El análisis de hombres y chicos es una terminología que usamos en el Reino Unido para estas situaciones. Desde mi punto de vista, tengo confianza absoluta en nuestra plantilla y este grupo cumplirá los objetivos para la temporada".

A la pregunta de si nota falta de exigencia, aseguró: "Esto me lleva a la respuesta anterior. En el partido contra el Oviedo si hubiéramos metido el penalti hubiéramos ganado, pero se falló y nos castigaron. Sé que Mestalla puede ser una plaza única para jugar. Hemos tenido situaciones también que nos han marcado goles en los últimos minutos y quizá tuvimos mala gestión sobre el césped. Tuvimos oportunidades con Gazzaniga deteniendo balones e incluso el larguero. Tenemos dos semanas por delante ahora que espero aprovechemos para crecer como club".

"No es momento de señalar con el dedo"

En este sentido, Gourlay afirma que "tenemos un entrenador capaz de lidiar con el vestuario" y "no es momento de señalar con el dedo". "Estamos en los compases iniciales de la transición. Tenemos un entrenador capaz de lidiar con el vestuario. También hablamos con director deportivo, director médico y de la Academia. Entiendo una ligera decepción por resultados, pero estoy seguro de que terminarán llegando. No es momento de señalar con el dedo, aunque entiendo que estamos pasando por un periodo difícil"