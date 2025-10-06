"¿Mercado de invierno? Seguiremos reforzando al equipo"

La eterna comparecencia en la Ciutat Esportiva de Paterna de Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF, ha concluido con el ejecutivo indicando que los planes deportivos pasan por continuar reforzando al equipo en el mercado de invierno.

Después de una hora y cuarenta minutos de rueda de prensa, el escocés ha sido mucho más claro en la última pregunta que en muchas de las anteriores. "El pasado verano iniciamos una primera fase de refuerzos. Como he dicho anteriormente, nos quedan cuatro ventanas antes de que podamos jugar en el Nou Mestalla, y seguiremos mejorando el equipo aprovechando todas las ventanas por delante", contestó.

Una de las pocas cuestiones reveladoras en la aparición de Gourlay ha consistido, cuestionado por SUPER, sobre los nuevos planes que pasan por la cabeza del máximo accionista, según comunica el club: el de garantizar la prensencia del equipo en competiciones UEFA, al menos, para la primera de las campañas en el Nou Mestalla, la 2027/28.

Sobre el próximo mercado, que se abrirá en enero, ha puntualizado: "Analizaremos los puntos débiles del equipo y los fuertes para ver los perfiles necesarios. En el fútbol el tiempo es oro, y la ventana de invierno también". Así terminó una rueda de prensa que se prolongó casi hasta las tres de la tarde en Paterna.

Asuntos pendientes del verano

En este sentido, uno de los asuntos que quedó pendiente en verano fue la contratación de un segundo central, posibilidad que habría empujado el hecho de que la dirección deportiva hubiera encontrado una salida a Eray Cömert.

En la actualidad, Mouctar Diakhaby padece una rotura muscular en los isquios, razón por la que José Copete volvió a jugar este pasado sábado en Girona tras un comienzo de temporada en el que por ahora no ha ofrecido el rendimiento que Carlos Corberán, entrenador, y Miguel Ángel Corona, director deportivo, esperaban.

Por otro lado, también se peinó el mercado y se entró en contacto con diferentes mediocentros ofensivos. Si bien, esta opción pasaba por una salida de André Almeida, jugador al que se renovó hace unas semanas.