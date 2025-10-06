El Valencia, pendiente a un posible cambio de sede para el debut en Copa del Rey

El Valencia CF ya conoce cuál será su rival en la primera ronda de Copa del Rey. El equipo entrenado por Carlos Corberán se medirá ante la UD Maracena, un humilde equipo de la provincia de Granada que milita en la División de Honor andaluza, que equivale a la sexta división del fútbol español. Tras los malos resultados cosechados en los últimos partidos, la Copa del Rey puede convertirse en una forma de edulcorar una mala temporada, y el primer escollo de los valencianistas será el Maracena.

El club andaluz dispone de un estadio con capacidad para tan solo 2500 personas y, además, deberá adecuar sus instalaciones en algunos aspectos como el de la iluminación para adecuarse a las exigencias de la televisión. Sin embargo, disputa sus partidos en césped natural. Tanto el Maracena como el Ayuntamiento, propietario del terreno de juego, tienen la intención de jugar el partido en su estadio habitual y no se plantean ningún cambio de escenario.

Desde el club y el Ayuntamiento se muestran seguros

Por su parte, Carlos Porcel, alcalde de la localidad granadina, ha lanzado un mensaje que deja clara la intención de jugar en la Ciudad Deportiva municipal: "Estamos muy contentos con poder vivir algo histórico como ha sido el sorteo de una ronda de la Copa del Rey. Nos ha tocado uno de los equipos históricos de España como es el Valencia y tanto el club como el Ayuntamiento lo estamos preparando todo para que se pueda disputar el partido en la Ciudad Deportiva de Maracena".

Amabel Adarve, concejala de Deportes del municipio ha ratificado las declaraciones de Porcel y ha asegurado que se va a realizar un esfuerzo para "preparar todas las instalaciones municipales" y que lo dejarán "todo listo" para el partido, al cual ha calificado como "algo que no se ha vivido nunca". Mientras tanto, el Valencia sigue pendiente de un posible cambio de sede para el debut copero de la temporada 2025/26.

La delegación de la UD Maracena junto a Rafael Louzán / UD Maracena-

El presidente del Maracena, Sergio Gómez, también ha hablado sobre la posibilidad del cambio de estadio en una entrevista con GranadaDigital. Tanto el alcalde como la concejala de Deportes están trabajando para ello, la corporación municipal quieren también que se juegue allí, como es lógico. Simplemente tenemos que ver cómo cumplir ciertas reglas y normativas para cumplir con los requisitos del campo y a partir de ahí disfrutar de ello. Si finalmente por cualquier motivo no pudiese ser, tendríamos que buscar alguna alternativa", ha indicado.

La alternativa

Según ha confirmado Gómez al medio mencionado, esa alternativa podría ser el estadio del Granada CF, el Nuevo Los Cármenes. "Hemos hablado cosas, pero evidentemente no se ha dicho nada en serio, ni nos hemos sentado a verlo con detalle. La prioridad es Maracena, que es donde estamos reuniendo las fuerzas para que así sea. Si vemos que en los próximos días no podemos hacerlo por cualquier motivo, nos lo comunicará la Real Federación Española del Fútbol y buscaremos esa alternativa", ha confirmado.