Foulquier y Ugrinic no se ejercitan con el Valencia por molestias en la rodilla

Los futbolistas del Valencia Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic no se ejercitaron este martes con el equipo debido a unas molestias en la rodilla que arrastran ambos, informaron fuentes valencianistas.

La baja de los dos futbolistas se suma a la de Mouctar Diakhaby, que está a la espera de los resultados de las pruebas médicas para saber el alcance de su lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo, y de Stole Dimitrievski, convocado con Macedonia del Norte.

La rodilla ya apartó a Foulquier de Montilivi

Foulquier ya no completó algunas sesiones de entrenamiento de la pasada semana debido a esas molestias y no fue titular en el choque ante el Girona en Montilivi, mientras que Ugrinic padece problemas en el tendón rotuliano.

Sin embargo, desde el club confían en que el parón de selecciones sirva para que los jugadores que arrastran problemas físicos se acaben de recuperar y estén todos disponibles para Carlos Corberán cuando retomen la competición, el lunes 20 de octubre ante el Alavés en Mendizorroza, a excepción de Diakhaby, del que se esperan varias semanas de baja.