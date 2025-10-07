Gourlay se une al club del 'Día de la Marmota'

Ron Gourlay, que se convirtió en el CEO de Fútbol del Valencia CF a finales del mes de mayo, se ha adaptado rápido y bien a la forma de trabajar de Meriton, y buena prueba de ello es la rueda de prensa que concedió este lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna. El escocés fue la cara visible escogida para dar explicaciones ante la delicada situación que atraviesa el Valencia, y lo hizo sacando del baúl de los recuerdos de Meriton una serie de frases que el valencianismo conoce de sobra y que solo le suenan a mentiras, engaños y promesas incumplidas.

El "tiempo" y la "paciencia" fueron las piedras angulares del discurso de Goulay. Pidió ambas cosas argumentando que el Valencia CF es un "equipo en transición", una transición que ya dura más años de lo normal. En un arrebato de 'Meritonismo', el escocés recurrió a la vieja confiable del "largo plazo", esquivando en todo momento ponerle nombre al objetivo inmediato del club, pero hablando de un "plan estratégico" para "cinco o diez años" y nombrando únicamente "Europa" como un desafío a futuro. "El Valencia tiene que jugar competición europea en el Nou Mestalla", aseguró Gourlay desenterrando otro muerto, el del nuevo estadio, y lanzándose a la piscina con un tipo de promesa que otros en su lugar ya han incumplido previamente.

Y es que la historia de Meriton en el Valencia está repleta de eso, de emplazamientos a futuro, de "confiad en mí", de tiempo y paciencia y, en definitiva, de promesas que nunca terminan haciéndose realidad. Ahora, Gourlay ha entrado en ese club, en el del día de la marmota que el valencianismo, lamentablemente, ha vidido, o mejor dicho sufrido, demasiadas veces ya.

Anil Murthy y su promesa de ganar LaLiga con jugadores de la cantera

Sin duda alguna y a la espera de que alguien se atreva a desbancarlo, el rey en su materia siempre será Anil Murthy. El expresidente del Valencia dominaba el arte de las mentiras como ninguno y en el año 2020 pronunció una frase que ha terminado pasando a la historia, aunque no precisamente de forma positiva, sino como uno de los mayores ridículos registrados en la historia del fútbol. Preguntado por el proyecto del Valencia CF, Anil dijo "Volveré a contestar a esta pregunta en diez años, cuando ganemos LaLiga con jugadores de la Academia".

Anil Murthy ha vuelto a hablar públicamente tras su salida del Valencia CF. / WILL OLIVER

Técnicamente, el expresidente aún no ha fallado a su promesa, todavía tiene cinco años de margen, pero lo que seguro que no hará será volver a responder a la misma pregunta, pues dejó de ser presidente del club en mayo de 2022, motivado, por cierto, por los históricos audios de SUPER.

Layhoon ni siquiera mencionó Europa

El discurso de Gourlay recuerda, y no poco, al que mandó Layhoon Chan, entonces presidenta de la entidad, antes de comenzar la temporada 2023/24. El Valencia venía de casi descender la temporada anterior y el ambiente de crispación era máximo. Layhoon habló de "trabajar duro", pidiendo la confianza de los aficionados. "Una vez que alcancemos estos objetivos, por supuesto, estoy segura de que el equipo aspirará a hacerlo mejor y a conseguir lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades. Creemos que con el apoyo de los aficionados podremos conseguir el objetivo de la temporada".

Layhoon Chan, presidenta, y Javier Solís, director corporativo del Valencia CF. Los principales dirigentes del club en la ciudad / Francisco Calabuig

Los ya míticos comunicados

No han sido pocas las veces que el Valencia ha emitido un comunicado pidiendo paciencia a su afición. Tras una temporada 2019/20 en la que el equipo ya se quedó sin Europa, el club mandó el siguiente mensaje al valencianismo: Ha terminado una larga y difícil temporada. Ahora hay que analizar y hacer reflexión para mejorar de cara a la próxima temporada para lograr el objetivo de todos, que este club vuelva a estar en el lugar que se merece".

Pero en la siguiente temporada el club no solo no volvió sino que completo un curso aún peor. De hecho en el último mes de competición el Valencia emitió otro comunicado: "Entendemos vuestro descontento, podemos y debemos hacerlo mejor. Seguiremos trabajando para mejorar ahora, mañana y dentro de muchos años. Juntos lo podemos lograr".

Al finalizar la temporada 2022/23, en la que el Valencia estuvo a punto de descender, el club emitió el famoso comunicado del "reset" en el que aseguraba que "vamos a aprender de las duras lecciones de esta temporada. Tendremos que hacer reset y reconstruir nuestro Club para los tiempos exigentes que se avecinan. Os pedimos, desde la humildad, que nos acompañéis en este viaje hacia un futuro mejor juntos. Os aseguramos que la dirección del Club está comprometida en trabajar muy duro para traer alegrías a todos nuestros aficionados y lograr la estabilidad que necesitamos".

El propio Lim cuando aún daba la cara

Los más jóvenes no se acordarán, pero hubo un tiempo en el que Peter Lim se dejaba ver y hacía apariciones públicas con el club del que ostenta la mayoría accionarial. En el año 2015, en una autoentrevista concedida para el club, el singapurense habló del objetivo a largo plazo del club, explicando que "es ponernos en una posición en la cual podamos competir al más alto nivel todos los años, sin estresar el sistema". A la vista está que no se ha cumplido.

Además, mandó un mensaje a la afición en el que pidió, sorprendentemente, paciencia: "Mi mensaje es que por favor, ayuden al club, que ayuden a los jugadores jóvenes y que tengan un poco más de paciencia. Estamos todos del mismo bando. Todos queremos el bien para el equipo. Creo que es muy injusto que algunos digan que no estamos tratando de hacer lo mejor para el Club".

Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim y Carlos Corberán / VCF Media

Su hijo Kiat, tras sus pasos

El actual presidente del club es Kiat Lim, hijo de Peter, que no parece haber aprendido del error que cometió su padre hace 10 años. El pasado mes de septiembre, en una entrevista concedida para The Busines Times, Kiat aseguró que ahora tienen "un plan deportivo adecuado" en el Valencia CF. Preguntado sobre los rumores de venta, los cuales desmintió, dijo "quizás puedas juzgarme en cinco años". Un nuevo emplazamiento a futuro, la táctica preferida de Meriton desde que asumió la mayoría accionarial del club.

Solís y Corona, más de lo mismo

Tampoco se escapan de los mensajes ambiguos y las promesas incumplidas el director corporativo / portavoz y el director deportivo del club. Tanto Javier Solís como Miguel Ángel Corona, sobre todo en ruedas de prensa de fin de mercado, han evitado hablar de un futuro concreto del club a corto plazo, emplazando siempre a futuro los objetivos más ambiciosos.

En septiembre de 2024, tras el cierre de aquel mercado, Corona expresó que "tenemos que seguir estabilizándonos para estar lo más arriba posible, que es lo que todos queremos".

En agosto de ese mismo mes, ya con la lección aprendida de que nombrar la palabra Europa era peligroso, Solís habló así del objetivo del Valencia: "Será en la línea del año pasado, ir partido a partido y crecer desde ahí".