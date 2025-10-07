El Granada ofrece Los Cármenes para el Maracena-Valencia.

¿Dónde jugará el Valencia su primer partido de Copa del Rey esta temporada? Tras conocerse el emparejamiento del conjunto que dirige Carlos Corberán con el Maracena, un humilde equipo de la provincia de Granada que milita en la División de Honor andaluza, que equivale a la sexta división del fútbol español, saltó a la palestra el problema de dónde disputar el encuentro.

El club andaluz dispone de un estadio con capacidad para tan solo 2.500 personas y, además, deberá adecuar sus instalaciones en algunos aspectos como el de la iluminación para adecuarse a las exigencias de la televisión. Sin embargo, disputa sus partidos en césped natural. Tanto el Maracena como el Ayuntamiento, propietario del terreno de juego, tienen la intención de jugar el partido en su estadio habitual y no se plantean ningún cambio de escenario.

Ofrecimiento del Granada

El Granada ha ofrecido el Nuevo Los Cármenes en el caso de que el partido entre el Maracena y el Valencia, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, no se pudiera disputar en la Ciudad Deportiva del equipo maracenero.

Tanto la UD Maracena como el Ayuntamiento de la localidad del área metropolitana granadina confían en que el partido, que se disputará a finales de mes, se pueda celebrar en las instalaciones de césped natural donde el equipo de División de Honor Andaluza disputa habitualmente sus encuentros. La instalación, no obstante, tiene que realizar en estas semanas mejoras en aspectos como la iluminación y el aforo para pasar el filtro de la Real Federación Española de Fútbol.

Ante tal situación, el Granada ha realizado un comunicado en el que indica que se unen "al ofrecimiento de otros clubes al Maracena para la posibilidad de jugar en el Nuevo Los Cármenes" el choque "si así fuera necesario por cuestiones de aforo o normativa".

"Entendemos desde esta entidad que el apoyo a los clubes de la ciudad y la provincia ha de estar presente en momentos tan ilusionantes como los que viven los vecinos de Maracena y sus aficionados", añadió el Granada.

El Motril CF, equipo de Tercera División, también ha ofrecido al Maracena sus instalaciones para la disputa del choque copero contra el Valencia, en este caso en un Estadio Escribano Castilla de la localidad costera que es uno de los mejores y más completos de la provincia de Granada.