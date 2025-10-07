Guillamón suma y sigue en Croacia
Tras un inicio complicado, el centrocampista de l'Eliana ya acumula tres titularidades consecutivas que han terminado en triunfos de Hajduk Split
Hugo Guillamón cambió este verano de aires tras 25 años en el club de su vida en los que ha pasado por prácticamente todas las categorías inferiores. El centrocampista de l'Eliana fue uno de los 'descartes' de Carlos Corberán este verano y, tras varias semanas en las que su situación parecía encallada, terminó poniendo rumbo al Hajduk Split croata, que apostó fuerte por él y presentó una oferta que sedujo al futbolista.
Desde su desembarco en la costa croata, Guillamón ha ido quemando etapas a buen ritmo, completando un proceso de adaptación lógico a una nueva liga y ganándose poco a poco la confianza del entrenador. El inicio no fue sencillo, de hecho sus dos primeros partidos los empezó desde el banquillo y terminaron con derrota para el Hajduk ante dos de los equipos más potentes del país, el Varazdin y el Dinamo de Zagreb.
Con Hugo en el once, invictos
Gonzalo García, técnico de Hajduk, le concedió su primera titularidad en su tercer partido, el del debut en la Copa de Croacia ante el Koprivnica. Hugo respondió cuajando un buen partido y disputando los 90 minutos en la victoria de su equipo 1-4. Tres días más tarde repitió titularidad, ahora en un partido de liga, y el Hajduk volvió a vencer, en este caso 2-0 ante el Lokomotiva.
En el último partido antes del parón, el Hajduk visitaba el estadio del Vukovar 1991, de nuevo con Guillamón en el once y de nuevo con victoria para el equipo del centrocampista de l'Eliana. Hugo disputó 62 minutos y fue, por valor estadístico, su mejor partido hasta el momento. El portal 'sofascore' le otorgó una nota de 8 sobre 10.
Pulso con el Dinamo de Zagreb
A pesar de la derrota en el enfrentamiento directo, el Hajduk le aguanta el puso al Dinamo de Zagreb en la liga croata. Ambos lideran la tabla con 19 puntos tras nueve partidos disputados. Tras el parón el Hajduk se mide al Istra, quinto clasificado, en busca de su tercera victoria consecutiva.
