Horarios para el Valencia-Betis y el Atlético-Levante

Más horarios para el Valencia CF y el Levante UD. LaLiga ha hecho oficial este martes los horarios de la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS 2025-26, que arrancará el viernes 7 de noviembre a partir de las 21:00h con el partido entre Elche y Real Sociedad y finalizará el domingo 9 de noviembre con el Celta - FC Barcelona en el Estadio Abanca Balaídos desde las 21:00h.

El Valencia de Carlos Corberán recibe al Betis el domingo 9 de noviembre a las 18:30 horas en Mestalla, mientras que el Levante de Julián Calero visita el Metropolitano el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas. El Elche de Sarabia abre la jornada el viernes (21:00) contra la Real Sociedad, mientras que el Villarreal de Marcelino visita Cornellà el sábado 8 de noviembre a las 21:00.

Todavía queda mucho para el Valencia de Corberán. El equipo debe afrontar antes un octubre clave que va a marcar el devenir de la competición y los objetivos por los que luchará el equipo de aquí en adelante. ¿Hay que mirar hacia arriba como durante la segunda vuelta del año pasado o toca mirar de nuevo hacia abajo como en las últimas temporadas de sufrimiento? Los resultados pondrán al Valencia en su sitio. Después de la derrota ante el Girona, al Valencia le esperan el Alavés y el Villarreal. Dos equipos que medirán al Valencia de Carlos Corberán y serán auténticos jueces para el equipo antes de la visita al Santigo Bernabéu del 1 de noviembre.