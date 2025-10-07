Jordi Alba cuelga las botas a los 36 años

Jordi Alba, exjugador del Valencia CF entre 2007 y 2012, ha anunciado este martes su retirada del fútbol profesional a los 36 años. Otro adiós sonado en la plantilla del Inter Miami, después de que la semana pasada fuese Sergio Busquets quien anunció que lo dejaba al final de temporada. El lateral, que el Valencia traspasó al FC Barcelona por 14 millones de euros acumulaba ya tres años en la Major League Soccer (MLS) tras convertirse, previamente, en leyenda tanto del Barça como de la selección española, con la que conquistó la Euro de 2012.

El lateral izquierdo de l'Hospitalet, transformación en defensa que vivió en el Valencia de Unai Emery tras un año cedido al Nàstic de Tarragona como extremo, ha confesado hoy mismo las razones de su adiós al mundo del fútbol: "Esta ha sido una decisión meditada desde hace tiempo. Siento que es el momento adecuado para comenzar una nueva etapa a nivel personal y disfrutar plenamente con mi familia, tras tantos años de exigencia en el fútbol profesional. Me siento muy feliz con este tiempo vivido en Inter Miami, y estoy muy agradecido por el apoyo de la afición y por haber podido participar en los éxitos que hemos conseguido como equipo, participando en momentos especiales en el crecimiento del club. Ahora mi objetivo es terminar la temporada de la mejor manera posible, dando el máximo en los playoffs", explicó el catalán en un comunicado a través de sus diferentes perfiles en redes sociales.

De su paso por Barcelona, se recuerda especialmente la sociedad histórica que formó con Leo Messi. Una conexión que ha funcionado hasta hace pocas semanas en la liga de los Estados Unidos. En innumerables ocasiones vimos al lateral asistir al argentino para sumar un gol para el Barça y, en los últimos años, el Inter Miami.

Un lateral de 22 títulos

En el Camp Nou se convirtió en uno de los mejores laterales de la historia culer y de la selección española sumando un total de seis Ligas, una Champions, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa además de una Eurocopa y una Nations League con 'La Roja'.

Jordi Alba anunció su adiós del Barcelona en 2023 y puso rumbo a Miami, en su primer año junto a Leo Messi y Sergio Busquets se proclamó campeón de la League Cup y de la Supporter's Shield. Alba fue dueño de la banda izquierda del Barça durante más de una década. Y todo ello, después de haber tenido que salir en su etapa inicial en La Masia en 2005, cuando se marchó en busca de oportunidades a la UE Cornellà. De allí llegaría a la Academia del Valencia para reforzar al Juvenil A.

En el verano del 2012, pocos días después de marcar un gol en la final de la Eurocopa, volvería a Can Barça para hacer suyo el carril izquierdo del Camp Nou. Aquella Euro la había empezado como jugador del Valencia.