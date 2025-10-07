Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga

El Valencia CF, según confirmó Ron Gourlay, en la rueda de prensa de este lunes tiene la intención de acudir al mercado de enero para reforzar la plantilla. Las palabras del CEO de Fútbol de club reflejaron que la intención es la de no desaprovechar ninguna de las cuatro ventanas de fichajes que restan antes de la temporada prevista para el estreno del Nou Mestalla, la 2027/28.

Del dicho al hecho, sobre todo con Peter Lim como máximo accionista del club, siempre hay un trecho. No obstante, algunos nombres ya están sonando. Entre las necesidades en búsqueda, tal y como indicó SUPER este lunes, cobra la fuerza la del centro de la defensa. A la tarea sin completar del verano, se ha unido un inicio con dudas de José Copete, la ausencia de minutos de Eray Cömert y la lesión muscular de Mouctar Diakhaby, de la que se espera que el club informe sobre los resultados de las pruebas.

En principio, se espera que el central pudiese estar varias semanas de baja, nada que comprometa su concurso más allá del mercado de invierno. Si bien las urgencias en el eje de la zaga van más allá. En verano, el equipo perdió con polémica un referente como Cristhian Mosquera, así como al joven Yarek. En el lugar de ambos únicamente vino Copete.

Este diario informó en el mes de junio de que uno de los mercados que comenzaron peinando tanto Gourlay como Corberán fue el de Oriente Próximo. El Valencia anotó varios nombres en diversas posiciones de las ligas de Arabia Saudita y Catar, aunque las dificultades salariales se convirtieron en un obstáculo. Uno de los jugadores que agradaban procedentes del fútbol árabe es el central Roger Ibáñez, brasileño al que el CEO conoce de su paso por el Al-Ahli.

Según ha comentado recientemente el periodista argentino Rudy Galetti, especializado en mercado, Ibáñez ocupa un lugar preferente en la lista de centrales que otea el Valencia para apuntalar la zaga con la meta de poder traerlo bien este enero, bien en verano. El brasileño cuenta con 27 años y contrato en Aarabia Saudita hasta 2027.

Roger Ibáñez desembarcó en la Saudi Pro League en el verano de 2023 a cambio de 28,5 millones. Antes había hecho carrera en la Roma, con la que llegó a jugar 149 partidos y anotó 9 goles, levantando la Conference League en la 21/22. El estatus económico en el que el Valencia de LIm es incapaz de moverse hace más de un lustro dificultaría una operación como la de Ibáñez.

Endrick, más dispuesto a salir cedido en enero

Por otro lado, conforme indica Sport, otro de los nombres que barajaría el Valencia para enero es el del delantero brasileño del Real Madrid Endrick. Lo cierto es que este es un perfil de delantero, capacitado para desbordar al contragolpe y ocupar todos los flancos del ataque, que gusta tanto a Corberán y Miguel Corona, director deportivo, desde este verano pasado.

Endrick, joven delantero del Real Madrid / RM

Sin embargo, el salario y el deseo del jugador de no salir cedido hace dos meses hicieron imposible cualquier avance. Ahora se le vuelve a vincular con el Valencia, igual que también con la Real Sociedad y el West Ham inglés, desde prensa cercana a la casa blanca. Está abierto a salir, pero el salario seguiría siendo un problema, y más competencia desde la Premier.