Sergio Gómez, presidente de la UD Maracena: "El Valencia es un histórico, es un orgullo la eliminatoria"

Sergio Gómez, presidente de la UD Maracena, rival del Valencia CF en la primera ronda de Copa del Rey, ha sido el invitado de lujo este martes en informativo de VCF Radio. El directivo del club andaluz ha transmitido la "ilusión" y el "orgullo" que siente el municipio y el club por enfrentarse a "un histórico" y ha trasladado que el principal objetivo del Maracena es "estar a la altura" y que "todo salga bien".

Aunque pase por horas bajas con la dirección de Meriton, la historia de un club como el Valencia CF pesa mucho y un hombre de fútbol como Sergio Gómez sabe reconocerlo. Por eso el presidente de la UD Maracena ha elogiado al conjunto de la capital del Turia, transmitiendo lo que significa para su club verse las caras: Estamos muy animados, ilusionados y con ganas de enfrentarnos al Valencia CF. Es un rival histórico del fútbol español, es un orgullo esta eliminatoria. Es la primera vez que nos enfrentamos a un Primera. Estamos muy contentos. En el pueblo hay una ilusión tremenda. Están desbordando a mensajes para las entradas. Es algo muy bonito. Lo que nos preocupa es estar a la altura de algo así y que salga todo bien".

La UD intentará que se juegue en su estadio

El club andaluz dispone de un estadio en su Ciudad Deportiva con capacidad para 2500 personas, pero deberá adecuarlo a las exigencias de la televisión si quiere que el enfrentamiento se dispute ahí. Por si no lo consigue, la competición ya está explorando alternativas y una de ellas es jugar en Los Cármenes, estadio del Granada.

En cualquier caso, el cambio de estadio es solo una medida de última y hora, y es que tanto el club como el Ayuntamiento, propietario del terreno de juego, tienen la intención de jugar el partido en su estadio habitual. El presidente Sergio Gómez, en la entrevista concedida en VCF Radio, ha explicado que van a tratar por todos los medios de jugar en su campo habitual: "Entendemos que tenemos que jugar en nuestro estadio, con nuestra gente. Tenemos la posibilidad real de poder hacerlo, mejorando algunas cosas, es lo que nos agradaría. Añadiremos más iluminación para que cumpla con la normativa. Es un estadio de césped natural. Lo tendremos en las mejores condiciones posibles. Tiene 104x68m, son dimensiones importantes, tiene su graderío para 3.000 personas, vamos a ver si podemos añadir gradas supletorias para 8.000, y también hay una pista de atletismo. Hay también dos campos de césped artificial".