Las palabras de Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia CF, todavía resuenan en la ciudad 24 horas después de su comparecencia pública. El directivo, llegado al club este mismo verano, basó su discurso en apelar a la comprensión y a la paciencia de cara a los aficionados para con el proyecto con Carlos Corberán al frente del banquillo.

Las dos derrotas frente a Girona FC y Real Oviedo, sobre todo, por forma, han encendido las alarmas en el entorno valencianista antes del parón internacional, momento oportuno para que técnico y plantilla se limpien la mente e intenten reaccionar tras estos resultados negativos.

Gourlay se encamina a la sala de prensa de Paterna / Francisco Calabuig

Volviendo a Gourlay, el CEO de fútbol, habló de plazos de "cinco o diez años" o expresó frases como "equipo en construcción" para hablar de la situación del proyecto. Un discurso que ya conoce perfectamente la afición del Valencia CF en la era Meriton, acostumbrada a palabras y no tanto a hechos.

Por lo que ahora SUPERDEPORTE quiere pulsar la opinión del valencianismo después de esta última comparecencia de Gourlay.

Valencia CF: ¿Te crees el discurso de Ron Gourlay?

<noiframe><ul><li>¿Te crees las palabras de Ron Gourlay?</li></ul></noiframe>

Participa y cuéntanos qué opinas de las últimas manifestaciones del CEO de fútbol del Valencia CF.