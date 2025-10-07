El Valencia CF Infantil, a por la IX LaLiga FC Futures Internacional en Orlando

El Valencia CF Infantil se desplaza a Orlando (EE. UU.) para participar en la IX LaLiga FC Futures Internacional que se celebra en Florida del 10 al 12 de octubre aprovechando el parón en LaLiga EASports por los compromisos de las selecciones nacionales.

El combinado valencianista, formado por jugadores del Infantil B y del Fundació VCF Infantil, tratará de mostrar la identidad de juego de la Academia del Valencia CF en este torneo Internacional Sub-12 que organiza LaLiga y que enfrentará clubes de LaLiga con clubes de Brasil, Estados Unidos, México o Argentina.

El Infantil del Valencia está encuadrado en el Grupo D, en un grupo complicado en el que también están el FC Barcelona, el RCD Espanyol B y el Sevilla FC, los dos finalistas de la pasada edición del Torneo Nacional.

Gran papel en el Nacional

El Valencia CF Infantil llega a este torneo tras haber sido tercer clasificado en la pasada edición del Torneo Nacional en el que quedó a las puertas de la final y acabó superando al Real Madrid en la disputa por el tercer y cuarto puesto. Ahora, tal y como declara el entrenador, se presenta un "reto bonito en el que la exigencia hará mejores a los chicos".

"Estamos deseando ir y los chicos tienen una ilusión y una expectativa brutal en este torneo por competir con otros chicos de otras academias de España y de otros países", indica Rubén Medina, técnico del equipo valencianista junto a Miquel Belmonte. "Tenemos un reto muy bonito que es el de conseguir un buen resultado como en las últimas dos ediciones del Torneo Nacional y trasladarlo al ámbito internacional", añadió.

"Vamos a competir contra grandes clubes como Sevilla FC y RCD Espanyol, los finalistas del torneo nacional y el FC Barcelona. Son retos bonitos, cada partido intentar competir y ganar, que nos van a exigir y nos van a hacer mejorar, que es lo que queremos", concluye Rubén Medina, que también destaca que para los rivales es un reto y un atractivo enfrentarse a la Academia del Valencia CF.