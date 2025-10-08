Cuadrado estuvo muy cerca del Valencia CF

El Valencia CF firmó un mercado de fichajes insuficiente el pasado verano en el que debía reforzar todas las líneas del terreno de juego. Como cada año, sonaron muchos nombres antes de de que cristalizasen las operaciones definitivas y se negoció con muchos jugadores que no han trascendieron.

Uno de ellos, según el presidente del Pisa, fue Juan Guillermo Cuadrado, uno de los mejores jugadores colombianos del Siglo XXI, aunque ya con 37 años de edad que busca apurar sus opciones de jugar su último Mundial, hecho por el cual firmó por los italianos.

Ramazani, el extremo que acabó llegando / VCF Media

Lo desveló el director deportivo

El director deportivo de Pisa, Davide Daira, en el Encuentro de Fútbol de Palermo en La Braciera, señaló lo siguiente al respecto de la contratación del cafetero: "Al reunirme con sus agentes. Surgió esta oportunidad: Juan soñaba con llegar al Mundial con Colombia y buscaba un club que le diera continuidad. Al principio parecía que se iba al Valencia, pero lueg o hablamos con él y en 24 horas nos dio el visto bueno, demostrando el campeón que es. Este año tengo la suerte de contar con él, Albiol y Aebischer, jugadores internacionales con sus países y que han ganado. Se nota la diferencia de carácter", explicó.

Contento por firmar con el Pisa

El futbolista, que se mostró muy contento de firmar con el combinado transalpino, con el que lleva jugados siete partidos en lo que va de inicio liguero en los que todavía no ha sumado ningún gol ni asistencia. Cuadrado agota los últimos coletazos de una carrera que ha hecho fundamentalmente en Italia.