¿Qué podría aportar el fichaje de Endrick al Valencia CF?

El mercado de fichajes del Valencia CF en verano dejó varias carencias. Resultó evidente el 1 de septiembre y también ahora, tras nueve jornadas disputadas. Tan cierto es esto como que fueron muchas las salidas y llegadas ejecutadas a las órdenes de Ron Gourlay y que el fondo de armario práctico de Corberán aumentó considerablemente con diferentes perfiles.

Dicho esto, quedaron pendiente dos puestos a cubrir: defensa central y delantero centro. A última hora se obtuvo las cesiones de Lucas Beltrán y Largie Ramazani, pero no se pudo concretar la de Umar Sadiq, el '9' deseado. El internacional nigeriano esperó hasta el último minuto al Valencia CF, descartando otras propuestas, pero la Real Sociedad no dio su brazo a torcer ante los vaivenes del club de Mestalla en la negociación. Los easotarras, de hecho, también se sumaron a ese 'toma y daca' sin fruto final.

Con todo esto, Hugo Duro es el único '9' con el que cuenta Corberán en el primer equipo. Hay otros delanteros que pueden ocupar dicha posición en un momento dado, pero no tienen ese perfil puro. Ya asomó la posibilidad en verano de la salida de Endrick del Real Madrid. Ahora vuelve a sonar con varios clubes tras él, como son Valencia CF, Real Sociedad o West Ham.

¿Qué podría aportar Endrick al Valencia CF?

El delantero brasileño tiene sólo 19 años y no entra en los planes de Xabi Alonso, que apuesta antes como recambio hasta con Gonzalo. El canterano fue la revelación del Mundial de Clubes y sus goles fueron lo mejor del campeonato para el Real Madrid. De seguir así, todo apunta a que permitirán salir a Endrick en busca de minutos.

Endrick en el banquillo del Real Madrid en un aprtido contra el Leganés esta pasada temporada / EFE

El perfil de Endrick es el de un delantero goleador, con la portería rival entre ceja y ceja. Mide sólo 1,73, pero goza de una fortaleza física y un tren inferior muy superior a la de la mayoría de jugadores de LaLiga. El de Taguatinga es zurdo, rápido y trabajador. En esto último, precisamente, coincide con Hugo Duro, ya que ambos son muy intensos en la presión adelantada cuando lo demanda el entrenador. Aunque su posición ideal es de punta, ya ha demostrado que puede acompañar a otro '9' o bien caer a banda.

Los números de Endrick en el Real Madrid

El Madrid cerró el fichaje del que podría ser el delantero del futuro cuando era menor de edad, aunque no lo reclutó hasta que cumplió los 18. Casi 50 kilos fueron los abonados al Palmeiras, club donde marcó 21 goles en 82 encuentros con el primer equipo, con quienes debutó con 16 años recién cumplidos.

Endrick, en el Real Madrid - Real Sociedad. / Europa Press

El curso pasado no los aprovechó prácticamente nada en LaLiga ni en Champions, anotando un gol en cada competición. Precisamente en el debut que tuvo en cada una de ellas. Cierto que tuvo muy pocas oportunidades porque Ancelotti era un técnico que solía quemar a sus estrellas incluso en los partidos resueltos.

Estrella de la Copa del Rey

Fue en Copa del Rey donde tuvo protagonismo y llegaron los resultados. Endrick fue el jugador más destacado del Real Madrid en dicha competición y salvó los muebles para los suyos cuando hizo falta, siendo vital para clasificar al equipo para la final. No marcó ante el débil Minera, pero sí anotó un doblete ante el Celta de Vigo (5-2) en 40 minutos y marcó ante el Leganés (2-3) y en los dos duelos ante la Real Sociedad en los que ganaron 0-1 y empataron 4-4. En la final, Ancelotti le dejó en el banquillo ante el FC Barcelona, omitiendo sus méritos. Jugó sólo los últimos 9 minutos y los culés se impusieron por 3 a 2.