SELECCIONES
Georgia se entrena en la localidad alicantina de Algorfa antes de medirse a España
Aparte del portero en el equipo de Sagnol se encuentra el delantero del Villarreal Mikautadze, y el medio ex del Levante Giorgi Kochorashvili
EFE
La selección nacional de fútbol de Georgia prepara en las instalaciones de La Finca, en la localidad alicantina de Algorfa, el encuentro del próximo sábado ante España, correspondiente a la fase de clasificación del Mundial 2026 y que se disputará en el estadio Martínez Valero, en Elche.
El combinado que dirige el francés Willy Sagnol se entrena en un ambiente de máximo hermetismo y permanecerá en la localidad alicantina hasta el domingo, fecha en la que emprenderá viaje a Turquía para preparar el segundo compromiso de la ventana FIFA.
Instalaciones habituales de los clubes españoles
Las instalaciones de La Finca son unas de las más frecuentadas por los equipos españoles durante el verano, ya que dispone de un buen campo de césped y numerosas instalaciones complementarias.
Clubes como Elche, Villarreal, Getafe o Albacete han realizado en los últimos años concentraciones para preparar la temporada.
Además, el complejo se encuentra bien comunicado con Elche, escenario del partido, ya que el trayecto en autocar apenas supera la media hora. Sagnol ha citado a 25 jugadores para los próximos partidos. La única baja para el duelo ante España es la de Luka Lochoshvili, sancionado por acumulación de tarjetas.
Las grandes estrellas georgianas, como el ex portero del Valencia, Giorgi Mamardashvili, el extremo del PSG, Khvicha Kvaratskhelia o el delantero del Villarreal, Giorgi Mikautadze forman parte de la expedición.
Lista de convocados
La lista de convocados es la siguiente: Los porteros Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila); los defensas Guram Kashia (Eslovaquia), Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (CSKA 1948 Sofia), Irakli Azarov (Shakhtar) Luka Lochoshvili (Núremberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburgo), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panseraikos).
Completan la relación los centrocampistas y delanteros Otar Kiteishvili (Sturm,), Giorgi Kochorashvili (Sporting Portugal), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo), Nodar Lominadze (Estorili), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo) y Giorgi Mikautadze (Villarreal).
