El gran desafío de Stole Dimitrievski

Stole Dimitrievski está cerca de cosechar una hazaña histórica con Macedonia. El portero del Valencia CFhace frente a un parón de selecciones que puede ser decisivo para el devenir de la selección normacedonia, actual líder del grupo J de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ex del Rayo Vallecano ya está en su Macedonia del Norte natal para preparar con la selección que dirige Blagoja Milevski el segundo parón internacional de la temporada. Un periodo en el que el combinado normacedonio disputará dos partidos claves en su objetivo por clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

Dos fechas vitales

El actual perseguidor de los normacedonios en la clasificación, Bélgica, y la selección de Kazajistán serán los rivales del combinado balcánico en este periodo de selecciones del mes de octubre. Dos encuentros que requerirán que Dimitrievski prolongue su buen estado de forma con la elástica nacional, en la que acumula once partidos invicto.

Stole Dimitrievski con Macedonia ante las Islas Feroe en la Nations League / RRSS

El de este viernes ante Bélgica será un partido clave para la nación de Macedonia del Norte, en juego habrá mucho más que tres puntos, ya que los normacedonios pueden dar un gran paso en la clasificación para el Mundial. A día de hoy, los de Rudi García ocupan el segundo lugar en la tabla con 10 puntos, aunque cuentan con un partido menos.

Una gran oportunidad

Stole Dimitrievski es el portero que más partidos ha disputado con la selección de Macedonia del Norte. Desde su debut en noviembre de 2015, el guardameta del Valencia CF suma 81 encuentros con el combinado nacional. Es el séptimo futbolista con más internacionalidades en la historia de la selección balcánica.

Pese a que no atraviesa un buen momento en el conjunto blanquinegro, el ex del Rayo Vallecano es indiscutible bajo los palos de su selección, donde aprovecha para demostrar lo que es capaz de hacer con grandes actuaciones. El normacedonio atraviesa una buena dinámica con el cominado nacional, con el que acumula 11 encuentros sin conocer la derrota: 8 victorias y 3 empates.

Dimitrievski quiere seguir haciendo méritos para demostrar que es capaz de rendir a un gran nivel. En la fase de clasificación, el arquero 'che' ha desempeñado un papel clave para que actualmente su selección esté en lo más alto: en cinco partidos suma 11 paradas, tan solo 2 goles encajados y 3 porterías a cero.

Es por ello que este parón internacional se postula como una fecha vital para el portero normacedonio, que no solo la encara con el objetivo de hacer historia con su país y clasificarse por primera vez a un Mundial, sino para demostrar a Carlos Corberán que está más que preparado para gozar de más oportunidades con la elástica del Valencia CF.