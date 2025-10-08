Palop: "Si mi compañero tuviera una cláusula de minutos no me sentaría bien"

Andreu Palop es uno de los mejores porteros que ha dado la cantera del Valencia CF en su historia. El de l'Alcúdia, que apretó como nadie las tuercas a Santi Cañizares en una encarnizada lucha por la portería, vivió en Mestalla la mejor etapa de la historia del club y este martes estuvo en 'La Banda' de À Punt para hablar de aquella época y de toda la crisis que vive el conjunto valencianista.

El meta valenciano, que se expresó en lengua valenciana, su lengua materna, durante toda la tertulia, recordó aquella época y habló del nivel de competencia que tuvo con 'Cañete': "No tengo ningún problema con él. Tenemos dos formas de ser que no coincidían en nada, pero los dos queríamos el puesto. Yo no me conformaba y se lo ponía difícil cada día. Eso nos hizo mejores porteros, señalaba.

La cláusula de Julen Agirrezabala

Palop, de hecho, analizó la competencia actual en la portería valencianista entre Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski, con el condicionante de que el vasco tenga a su favor una cláusula de penalización para el Valencia CF en caso de que no juegue. Una situación que el exportero valenciano confesó que no le haría gracia vivir:"Si mi rival tuviera minutos por contrato no me sentaría bien. Parto en desventaja. Yo espero que eso no sea así. Perjudica muchísimo", señaló.

El de l'Alcúdia, eso sí, defendió la valía de Julen como portero: "Tiene un gran futuro y creo que puede dar una gran solvencia, que crecerá mucho si el equipo va bien. Jugar cada domingo le dará el crecimiento. Es un portero que tiene mucha categoría".

El cambio de Corberán y el equipo

El valenciano también habló sobre Carlos Corberán y la situación que vive ahora mismo el Valencia CF. Palop confesó que veía un cambio en el entrenador desde este verano: "Me gustaba más el Corberán del año pasado. Estamos viendo ahora un cambio de carácter, de gestión, de fútbol… Yo el año pasado veía un equipo mucho más atrevido, descarado, eléctrico, vertical… Y el equipo reaccionó. Este año está costando más, pero no sé la razón. Ojalá vuelva el del año pasado y tenga a la plantilla enchufada como la tuvo el año pasado", a pesar de ello, cerró su intervención diciendo que confía en que pueda levantar la situación.

Corberán, en la banda dando instrucciones / LaLiga

Palop, eso sí, señaló que la responsabilidad "es compartida" con los jugadores y, de hecho, 'apretó' a los futbolistas: "Estos dos últimos partidos que he visto creo que hay mucha responsabilidad de los jugadores. No pueden dar una imagen de darse por vencidos, de no luchar cien por cien, de no darse por vencidos, de no ganar duelos y tener la personalidad de decir: “Aquí estoy yo"".

Los objetivos del club

Por otra parte, el exjugador del Valencia se mostró apenado por los objetivos por los que lucha el club: "En los últimos años ha sido claro: la salvación. El Valencia tiene que centrarse en la salvación y luego ver para qué le da. El Valencia es incertidumbre, una cosa muy distinta a lo que era en mi época", expuso, denunciando que en los últimos años "han vendido a los buenos y los que llegan tampoco es que tengan un gran currículum o una gran experiencia".

Volvería a jugar

Por último, Palop sí que dejó claro que si fuese joven le gustaría jugar en este Valencia: "Iría desde mi casa nadando, cómo hiciera falta. A mí me puede el sentimiento y si estoy preparado jugaría para ayudar a hacer un Valencia mejor. He luchado toda mi vida por jugar en el Valencia y si tuviera ahora la oportunidad iría de rodillas", terminó en 'La Banda' de À Punt de este pasado martes.