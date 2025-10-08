Un parón del Valencia cada vez menos internacional

Lejos quedaron aquellos parones de selecciones en los que la plantilla del Valencia CF se quedaba entrenando bajo mínimos en la ciudad deportiva de Paterna por la fuga de internacionales. El club ha visto cómo se ha reducido el número de convocados durante los últimos años a medida que la plantilla perdía potencial mercado tras mercado. Con la lesión muscular en el isquio de Mouctar Diakhaby, solo queda un internacional: el portero de Macedonia del Norte Stole Dimitrievski. Un dato que habla por sí solo de la pérdida nivel del equipo en este segundo lustro de la 'era Meriton'.

Los datos contrastan por ejemplo con las convocatorias de 2019 o 2020. En la de noviembre de 2019 fueron citados por la absoluta Gayà (España), Cillessen (Países Bajos), Kang In (Corea del Sur), Maxi Gómez (Uruguay), Daniel Wass (Dinamarca) y Kondogbia (República Centroafricana). En marzo de 2020 fueron citados Parejo, Gayà y Rodrigo con la selección española, Cheryshev con Rusia, Guedes con Portugal, Kang In con Corea, Piccini con Italia y Kondogbia con la República Centroafricana.

El número de internacionales absolutos se ha ido reduciendo considerablente con el paso de los años. En 2024, con Diakha lesionado, ya solo eran fijos con sus países Gayà, Mamardashvili, Dimitrievski y Enzo Barrenechea, al margen de las categorías inferiores. El capitán ha perdido su sitio en la Roja y tanto el georgiano como el argentino salieron del club en verano. Solo hay una ventaja: Carlos Corberán puede disponer de prácticamente todo el equipo para preparar la final del lunes 20 contra el Alavés en Mendizorroza.

Récord del Villarreal (11)

El dato contrasta con otros equipos que, lejos de perder potencial, están creciendo a todos los niveles. También en el número de internacionales. Es el caso del Villarreal que en esta ventana ha alcanzado el mayor número de internacionales de su historia. El submarino amarillo cuenta entre sus filas con 11 jugadores que se marcharán en este nuevo parón de selecciones de octubre, una cifra sin precedentes que podía haber ascendido a 14 jugadores con lesionados Ayoze Pérez (España), Logan Costa (Cabo Verde) y Juan Foyth (Argentina), que sí estuvo en la pasada convocatoria de septiembre.

Real Madrid (11) y Barça (10)

También tiene once el Real Madrid. Courtois, Alaba, Arda Güler, Camavinga, Mbappé, Brahim, Vini Jr., Rodrygo, Militão, Mastantuono y Gonzalo disputan compromisos internacionales. El Barcelona, por su parte, pierde a diez jugadores, menos de los 14 que fueron convocados en la anterior ventana internacional como consencuencia de las lesiones de Lamine Yamal, Fermín o Raphinha entre otros. Son Lewandowski, Rashford, De Jong, Christensen, Koundé, Bardghji, Cubarsí, Olmo, Pedri y Ferran Torres.

Atlético (12) y Betis (8)

En total, el Atlético de Madrid pierde para este parón a un total de 12 jugadores que están convocados con sus respectivos países sin contar a los sub-21. Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González, Giuliano, Marcos Llorente, Le Normand, Álex Baena, Pablo Barrios, Oblak, Sorloth, Raspadori y Hancko. En el Betis son ocho los futbolistas los que han sido convocados por sus respectivos combinados nacionales Ricardo Rodríguez, Bakambu, Lo Celso, Junior Firpo, Cucho Hernández, Ángel Ortiz, Amrabat y Abde.