El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Marc Jurado
El extremo ha regresado esta temporada al VCF Mestalla tras completar una cesión muy provechosa en la UE Sant Andreu en la que anotó 9 goles y dio 6 asistencias en la temporada pasada
Renovación de futuro en el Valencia CF. El club valencianista ha anunciado este miércoles a través de un comunicado el acuerdo con Marc Jurado para ampliar su vinculación contractual. El extremo es uno de los grandes refuerzos del Valencia Mestalla esta temporada, de hecho ha anotado dos goles en los 5 partidos que ha disputado en el conjunto que dirige Miguel Ángel Angulo en el Grupo III de Segunda Federación, con una incidencia directa en otros dos tantos del filial valencianista.
Jurado, que llegó a la Academia VCF en 2023 al VCF Juvenil A de División de Honor, ha regresado esta temporada al filial valencianista tras completar una cesión muy provechosa en la UE Sant Andreu en la que anotó 9 goles y dio 6 asistencias en la temporada pasada.
Comunicado del Valencia
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Marc Jurado para ampliar la vinculación contractual del extremo del VCF Mestalla.
Marc Jurado, que llegó a la Academia VCF en 2023 al VCF Juvenil A de División de Honor, ha regresado esta temporada al VCF Mestalla tras completar una cesión muy provechosa en la UE Sant Andreu en la que anotó 9 goles y dio 6 asistencias en la temporada pasada.
En esta 25.26 Marc Jurado ha anotado dos goles en los 5 partidos que ha disputado el VCF Mestalla en el Grupo III de Segunda Federación, con una incidencia directa en otros dos tantos del filial valencianista.
