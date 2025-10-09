Corberán recibe al comité técnico de entrenadores de la federación española y valenciana

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ha recibido al Comité Técnico de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, encabezado por su presidente, Iván Cancela, y al Comité Técnico de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, presidido por Rubén Mora.

La comitiva de estos estamentos del fútbol español y valenciano ha visitado la Ciudad Deportiva de Paterna, donde han presenciado el entrenamiento del primer equipo masculino.

Además, también han visitado las instalaciones de la Academia VCF, considerada la cuarta mejor de Europa en la formación de futbolistas para competir en la élite, según el CIES Football Observatory.

Una visita pendiente

El pasado lunes, el técnico del Valencia tenía previsto ir a la apertura del curso de entrenadores del Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, pero no acudió porque el equipo tenía entrenamiento y se comprometió a visitar la federación en otro momento.

En esta ocasión, ha sido el presidente del comité técnico de entrenadores de la federación valenciana el que ha acudido a visitar a Corberán.