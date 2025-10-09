Parte médico de Diakhaby: Se conoce el tiempo y partidos de baja

Mouctar Diakhaby está siendo uno de los jugadores más destacados del Valencia CF en este inicio de LaLiga. No jugó en el primer partido del equipo ante la Real Sociedad, fue suplente con minutos en la segunda jornada ante Osasuna y desde entonces se hizo con un puesto indiscutible en la zaga titular. Hasta que llegó su lesión nada más arrancar el encuentro de Montilivi. Saltaron todas las alarmas y este jueves se ha conocido el parte médico. Ahora se sabe que podría estar alejado de los terrenos de juego aproximadamente un mes.

Parte médico de Diakhaby

Tras todas las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el Girona FC.

El jugador valencianista realizará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

Los partidos que se puede perder Diakhaby

Con aproximadamente un mes de baja, el central no sólo se perdió el encuentro ante el Girona y sus partidos internacionales, sino que estará ausente ante el Alavés, Villarreal, Maracena (Copa) y muy probablemente Real Madrid.

Imagen de Diakhaby en el partido contra el Espanyol / LaLiga

Debería estar recuperado para medirse al Betis antes del próximo parón de selecciones que está programado como antesala al derbi valenciano contra el Levante UD.