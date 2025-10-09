Mensaje de Gayà por el 9 d'Octubre

José Luis Gayà es un referente del Valencia CF. Más allá de ser uno de los mejores laterales izquierdos que han vestido la camiseta valencianista, es un hombre de la casa, todo un canterano que ahora porta con orgullo y sacrificio el brazalete de capitán. Con todo esto, el de Pedreguer siempre ha mostrado un gran orgullo por su tierra y lo demuestra cada 9 de octubre. Este jueves, además, colgó un mensaje en sus redes sociales:

El mensaje del capitán

Valencianos y valencianistas: Hoy es un día especial para todos los que sentimos esta tierra. El 9 d’Octubre es el reflejo de lo que somos como pueblo. Ser valenciano significa esfuerzo, trabajo y orgullo. Significa mirar adelante sin olvidar todo lo vivido. Significa levantarse cuando las cosas se ponen difíciles con la fuerza de la gente que te rodea.

Gayà en el Valencia-Oviedo / JM LOPEZ

En esta tierra aprendemos desde pequeños que pese a las adversidades, lo que nos define es la manera en la que las enfrentamos. Y en la terreta solo hay una forma de afrontarlas: juntos.

Hoy quiero quedarme con la unión que se ha demostrado este último año entre el pueblo valenciano. Porque lo que nos une es más fuerte que cualquier obstáculo. En las buenas y en las malas. En Mestalla, en nuestra ciudad o en todos los pueblos.

Orgulloso de esta tierra y de su gente.

¡Tots a una veu!

Feliç 9 d’Octubre. 💙❤️💛

Amunt sempre 🦇.