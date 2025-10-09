Íker Córdoba y Cenk Özkacar, la cara y la cruz de los cedidos

Este último mercado de verano el Valencia CF dio varias bajas en su plantilla, algunas de ellas en forma de cesión con objetivos de lo más dispares. Desde buscar mediante el préstamo la mejor vía de crecimiento de algunos de sus jugadores hasta como el último recurso para dar salida a jugadores que no entraban en los planes de Carlos Corberán... y con razón.

Del primer bloque se ha beneficiado especialmente el CD Mirandés, club revelación de la temporada pasada y que emplea las cesiones de jóvenes jugadores sin sitio en la élite como principal vía de refuerzo para competir en Segunda División, un hecho que los clubes de Primera ven con buenos ojos para 'foguear' a sus promesas. El Valencia no ha sido una excepción, prestándole al central y al extremo con mayor porvenir del Mestalla, además de a Alberto Marí.

Íker Córdoba, cogiendo madurez

El central catalán es uno de los jugadores que en el Valencia CF más cerca ven de poder dar el salto al primer equipo y después del gran resultado que dio el préstamo de César Tárrega al Real Valladolid, el club ha buscado repetir la misma fórmula con él.

El defensor zurdo destaca por su gran salida de balón, su envergadura y por su buen colocación en defensa, características a las que había que sumar la capacidad competitiva y para 'bregar' propia de la élite. Después de un gran paso por el Mestalla, tocaba ponerle a competir con futbolistas de élite para medir su nivel.

Por el momento la cesión al Mirandés está dando sus frutos. El equipo lucha por eludir el descenso, una 'guerra' que en Segunda requiere de mucha fortaleza mental y ahí se encuentra Córdoba, que ha jugado en todos los partidos menos en el que estuvo sancionado y menos en uno, ante el Zaragoza, ha sido titular en todos ellos con buenas actuaciones y dejando ver su potencial.

Pablo López busca su lugar

A pesar de no haber participado en el último choque, el extremo murciano se estaba haciendo importante en el Mirandés, con el que debutó marcando un 'golazo' marca de la casa desde fuera del área. El atacante era muy del agrado de Carlos Corberán, pero también se apostó por la cesión como mejor opción para él y de momento ha sumado la mitad de los minutos.

Se espera que conforme vaya avanzando el campeonato se afiance en el once titular y que derribe la puerta de Anduva. En el club hay mucha confianza en sus posibilidades y creen que puede explotar en Segunda División.

Pablo López con la camiseta del Mirande´sz / CD Mirandés

Alberto Marí no arranca

Desde qe aterrizó en Anduva solamente ha participado en un partido y fue jugando 19 minutos en el encuentro frente al Real Zaragoza. El club lo cedió buscando la mejor salida para ambas partes y tratando que el alicantino explotase en Segunda División para poder sacarle rendimiento económico al futbolista, pero de momento apenas suma el 4 por cien de los minutos, viviendo a la sombra de otros como Petit o Carlos Fernández.

Críticas a Sergi Tenés

La suya fue una salida como cedido porque fue la única fórmula que se encontró para satisfacer a todas las partes y sus inicios en Pucela no están siendo nada sencillos. Tardó en debutar por el proceso de aclimatación al club, la ciudad... y frente al Mirandés tuvo su primera titularidad, jugando 68 minutos y recibiendo duras críticas por parte de la afición en redes sociales. El de Nules trabaja para convencer a los pucelanos y relanzar su carrera desde Segunda División.

Desastre Cenk Özkacar

No hay manera de que la carrera de Cenk despegue. Después de ser suplente en el Real Valladolid, segundo peor equipo de la historia de Primera División, el jugador se marchó a Alemania para actuar como cedido en el Colonia y tratar de relanzar su carrera, pero de momento las cosas le van muy mal. Solamente ha participado 43 minutos repartidos en dos encuentros y salvo reacción se antoja complicado que los alemanes se postulen a quedárselo de forma permanente. Cabe recordar que el Valencia, con Miguel Ángel Corona en la dirección deportiva, pagó cinco millones de euros por este futbolista que cada vez parece más improbable que le vaya a dar algún rédito económico al club.