Uganda deja a Diakhaby sin Mundial
La victoria de Uganda frente a Botsuana deja a la Guinea de Diakhaby sin opciones para la última jornada
En un Valencia con cada vez menos jugadores internacionales, el contador de los jugadores valencianistas presentes en el Mundial del próximo verano podría quedarse a cero. Una de las opciones era Mouctar Diakhaby, que, aunque no haya viajado en este parón con Guinea debido a la lesión sufrida en el encuentro frente al Girona, es un asiduo del combinado nacional de su país, incluso siendo uno de los capitanes de Guinea.
Sin opciones pese a la victoria
La fase clasificatoria de Guinea que, además de Diakhaby, cuenta con jugadores como Serhou Guirassy (21º en el Balón de Oro) o el exvalencianista Ilaix Moriba, no ha sido demasiado buena. Ha acumulado cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, lo que ha apeado al 'Equipo Elefante' de la posibilidad de estar en el Mundial 2026. En la penúltima jornada ha cosechado un resultado de vital importancia venciendo a Mozambique fuera de casa (1-2), clave para apurar sus opciones.
Sin embargo, Guinea no dependía de sí misma para la clasificación, y es que, a pesar de hacer los deberes correctamente a última hora, no los hizo durante las fechas previas, por tanto, la victoria de Uganda frente a Botsuana (0-1) ha eliminado definitivamente a los compañeros de Diakhaby. La única forma de llegar vivos al último partido implicaba que Uganda debía perder frente a Botsuana, algo improbable, ya que solo han sumado nueve puntos durante la fase clasificatoria.
Grupo decidido
De esta forma, el grupo de Guinea ya está decidido a falta de una jornada. Argelia estará en el Mundial tras vencer a Somalia y Uganda clasificará si se encuentra entre los cuatro mejores segundos de grupo. Por su parte, quedan eliminados Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia.
