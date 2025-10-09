Uganda deja a Diakhaby sin Mundial

En un Valencia con cada vez menos jugadores internacionales, el contador de los jugadores valencianistas presentes en el Mundial del próximo verano podría quedarse a cero. Una de las opciones era Mouctar Diakhaby, que, aunque no haya viajado en este parón con Guinea debido a la lesión sufrida en el encuentro frente al Girona, es un asiduo del combinado nacional de su país, incluso siendo uno de los capitanes de Guinea.

Sin opciones pese a la victoria

La fase clasificatoria de Guinea que, además de Diakhaby, cuenta con jugadores como Serhou Guirassy (21º en el Balón de Oro) o el exvalencianista Ilaix Moriba, no ha sido demasiado buena. Ha acumulado cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, lo que ha apeado al 'Equipo Elefante' de la posibilidad de estar en el Mundial 2026. En la penúltima jornada ha cosechado un resultado de vital importancia venciendo a Mozambique fuera de casa (1-2), clave para apurar sus opciones.

Sin embargo, Guinea no dependía de sí misma para la clasificación, y es que, a pesar de hacer los deberes correctamente a última hora, no los hizo durante las fechas previas, por tanto, la victoria de Uganda frente a Botsuana (0-1) ha eliminado definitivamente a los compañeros de Diakhaby. La única forma de llegar vivos al último partido implicaba que Uganda debía perder frente a Botsuana, algo improbable, ya que solo han sumado nueve puntos durante la fase clasificatoria.

Diakhaby pugna con Rashford por la pelota / EFE

Grupo decidido

De esta forma, el grupo de Guinea ya está decidido a falta de una jornada. Argelia estará en el Mundial tras vencer a Somalia y Uganda clasificará si se encuentra entre los cuatro mejores segundos de grupo. Por su parte, quedan eliminados Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia.