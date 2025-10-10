Corberán cierra la semana con tres lesionados

La Ciudad Deportiva de Paterna ha acogido esta mañana la última sesión de entrenamiento de la semana para la plantilla dirigida por Carlos Corberán. El técnico del Valencia CF ha decidido dar el sábado y el domingo libres a sus futbolistas en este periodo de selecciones. El trabajo de hoy ha estado marcado por las ausencias de los lesionados Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y Filip Ugrinic; y de Stole Dimitrievski, concentrado con la selección de Macedonia del Norte.

El conjunto blanquinegro ha puesto fin hoy a la semana de trabajo con un entrenamiento ‘pasado por agua’ debido a las fuertes lluvias que estos días azotan a la Comunitat Valenciana, especialmente a las provincias de Alicante y de Valencia. En la sesión no han estado presentes ni los futbolistas lesionados ni los internacionales.

Tras no contar con minutos en la dolorosa derrota ante el Girona, tanto Dimitri Foulquier como Filip Ugrinic siguen sin estar disponibles para el técnico del Valencia CF. El lateral francés ha trabajado al margen estos últimos días después de que el número ‘20’ fuese sometido a pruebas médicas en las horas posteriores al partido contra el Real Oviedo, cuando reconoció que arrastraba molestias físicas.

Por su parte, el centrocampista suizo, uno de las incorporaciones del equipo este verano, tampoco atraviesa su mejor momento. El ex del Young Boys padece dolencias en la rodilla que le han impedido ser regular en este inicio de temporada, ya que apenas ha disputado 90 minutos en ocho jornadas de liga.

El último en incorporarse a la enfermería

Mouctar Diakhaby ha sido el último futbolista en sumarse a la lista de lesionados del equipo de Mestalla. El central franco-guineano se tuvo que retirar lesionado en los primeros compases del encuentro en Montilivi tras sufrir un “pinchazo en el isquiotibial” y ayer el club confirmó los presagios.

Tras las pruebas pertinentes, el Valencia CF anunció que el defensor “padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha”. Diakhaby estará aproximadamente un mes de baja en el que es, sin duda, un periodo exigente para la plantilla dirigida por Carlos Corberán. El equipo hace frente a hasta tres partidos frente a rivales de la parte alta de la clasificación como son el Villarreal, el Real Madrid y el Betis.

El único internacional

Stole Dimitrievski es, en este parón del mes de octubre, el único internacional de la primera plantilla del Valencia CF. Con la selección de Macedonia del Norte, el actual suplente de Julen Agirrezabala en el conjunto blanquinegro afronta dos choques que pueden marcar un antes y un después en la historia del fútbol del país balcánico.

El combinado que, bajo palos, lidera el ex del Rayo Vallecano tiene entre sus manos un gran reto: clasificarse por primera vez en su historia a un Mundial. Y es que la selección dirigida por Blajoga Milevski es, hasta el momento, líder del grupo J de la fase de clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta noche, a partir de las 20:45 horas, Dimitrievski y el equipo normacedonio se enfrentarán a la segunda clasificada, Bélgica, sobre la que tan solo tienen un punto de ventaja.