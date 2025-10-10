Cuenca y Hermoso, dos centrales por los que suspiró Carlos Corberán

La lesión de Mouctar Diakhaby, al menos, para el próximo mes de competición ha metido de lleno al Valencia CF en un problema que podía intuirse cuando finalizó el pasado mercado de verano. Dos bajas, Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera, que se marchó al Arsenal tras ser el central de la Liga más regular. Y una sola entrada, la del ex del Mallorca José Copete. Además, sin haber logrado el fichaje de un segundo zaguero, el entrenador tuvo que encomendarse a que la rodilla de 'Diakha' siguiese por el buen camino, y a dar dorsal y camiseta a una cuarta pieza que, por rendimiento y tiempos pasados, no se lo había ganado en el Valencia ni en su préstamo al Valladolid, Eray Cömert.

Por el momento, el suizo de origen turco continúa inédito en partido oficial, y Copete se perfila como el compañero de César Tárrega hasta el regreso rehabilitado de Diakhaby en noviembre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la plantilla del Valencia tiene fugas a estas alturas en uno de los ejes más importantes de un equipo, el del centro de la defensa?

Según ha podido saber SUPER, cuando el Valencia se convenció, entre finales de junio y principios de julio, de que la continuidad de Mosquera era imposible, insistió en dos futbolistas que estaban entre las primeras opciones para reforzar el perfil zurdo: Jorge Cuenca y Mario Hermoso. La posibilidad de reforzarse con dos centrales empezaba a descartarse, a diferencia de principios de junio, cuando se daba por hecho que Yarek sería vendido semanas después y se esperaba todavía dar salida a Cömert.

De junio a julio, de dos a un central

En los comienzos de junio, Carlos Corberán tenía claro que un jugador como Copete podría mejorar por experiencia en la Liga las prestaciones de Yarek, aunque creía en la llegada de dos fichajes para la demarcación. Un mes después, el entrenador se involucró en el intento de que las dos bajas -la cerrada de Yarek al PSV y la que se avecinaba de Mosquera- se cubriera con un zaguero zurdo con rol y rendimiento de titular en la liga española. Dos de los preferidos lo habían hecho, nada más y nada menos, en Atlético y Villarreal. El técnico y la dirección deportiva insistieron entonces tanto en Hermoso como en Cuenca, aunque los salarios que ambos mantienen en la AS Roma y el Fulham lo hicieron imposible.

Mario Hermoso jugó 3800 minutos oficiales con el Atlético del 'Cholo' en el curso 23/24 / EFE

Una de las premisas con las que se movió Corberán en el mercado pasó por poder trabajar varias semanas antes del comienzo de la competición con el mayor número de fichajes posibles, razón por la que hasta que llegaron de golpe tres fichajes en la semana de la presentación -Danjuma, Ugrinic y Santamaría- se vivieron días de nerviosismo. Antes solo habían llegado Raba, Agirrezabala y Copete. Los dos últimos, esenciales en la estructura del bloque, ya que el técnico quiso construir el equipo de atrás hacia delante.

A finales de julio, el Valencia anunció el fichaje de José Copete previo pago de 3,7 millones de euros al Mallorca, donde era habitualmente titular en defensa de tres, pero suplente si Jagoba Arrasate apostaba por el 4-4-2 por detrás de Raíllo y Valjent. Cuenca, al que también quiso el Como de la serie A, y Hermoso no encajaron en los límites salariales que se impuso el Valencia, y el entrenador vio buena la alternativa del defensa andaluz.

Sin apenas inversión con jugadores de ligas poderosas en lo económico

El pasado verano, marcado también por las renovaciones de Guerra, Tárrega y Diego López, la barrera económica -traspasos o salarios- tumbó varias de las opciones principales sobre las que se trabajó. El Valencia consideró alternativas importantes en competiciones de primer nivel en lo económico como la inglesa, alemana, italiana o, incluso, la Saudi Pro League. Si bien, desde ligas como estas tan solo pudieron llegar en forma de cesión sin opción de compra, y a última hora, dos jugadores, el extremo Largie Ramazani (Leeds), y el mediapunta Lucas Beltrán (Fiorentina).

Algunas de estas opciones estaban pensadas para fortalecer el centro de la defensa y el medio campo, entre ellas, los centrales diestros Doekhi (Unión Berlín) y Roger Ibáñez (Al-Ahli), o el mediocentro Lesley Ugochukwu (Chelsea), al que finalmente contrató el Burnley por 29 millones de euros. Alternativas imposibles hace unos meses sin inversión.

De regreso al capítulo de los centrales, a la postre, Corberán debió conformarse con solo uno y no dos. A pesar de que el curso anterior jugó menos de lo esperado, en parte también por las lesiones, el Fulham valoró en buena medida a Cuenca y se negó a contemplar una salida de cualquier manera si el Valencia no asumía casi todo el salario. El 31 de julio, los ingleses lo habían fichado por 7 millones del Villarreal, donde completó una temporada excelente, la 23/24, tanto en la Liga como en la Europa League.

Jorge Cuenca, ex del Villarreal, donde rindió muy bien tras haberlo fichado por 4 millones del Barça / Villarreal CF

La Roma, en cambio, se mostró más abierta al adiós de Mario Hermoso. Sin embargo, ponía como condición que el préstamo tuviese una compra obligatoria dentro de un año, una circunstancia que ya ha echado al Valencia para atrás en casos similares.