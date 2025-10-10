David Villa se sincera: "Me comí algo que no iba conmigo”

David Villa, ex del Valencia CF, ha hecho un recorrido por su trayectoria futbolística en el podcast ‘El Camino de Mario’, presentado por el también exfutbolista y compañero del Guaje en el conjunto colchonero, Mario Suárez. Junto a Suárez, internacional con la selección española entre 2013 y 2015, Villa ha recordado lo que supuso enfundarse ‘la roja’ con el dorsal ‘7’ después de que Luis Aragonés dejase de contar con el delantero del Real Madrid, Raúl González. “En un primer momento lo vivo mal porque fue una situación fastidiada. Me comí algo que no iba conmigo”, reconoce el asturiano.

“Cogí el número siete porque me gustaba. Yo no era consciente de lo que me venía. Quizá si hubiese sabido de la repercusión que iba a tener no lo habría cogido. Habría cogido otro número [...] Aunque el siete siempre ha sido mi favorito”, señala el cuarto máximo goleador de la historia del Valencia CF.

Pese a la polémica, Villa fue un jugador clave en el esquema de Aragonés en la Eurocopa de 2008. Con cuatro goles, ‘el Guaje’ no solo fue premiado colectivamente con el título del campeonato, sino que también fue bota de oro del torneo tras anotar cuatro goles.

Acerca de lo que supuso perderse la final, el asturiano ha recordado su lesión en la semifinal contra Rusia: “Me lesiono, tiro la falta y soy consciente de que me he roto. No lloré, pero casi, porque soy consciente de que me voy a perder la final. ¿Me habría gustado jugar la final? Me habría encantado y haber metido el gol de Torres”. Aun así, reconoce que si de niño le hubiesen dicho que estaría en una Eurocopa, sería Pichichi y jugaría todos los partidos menos la final por lesión “habría firmado con sangre”.

El Mundial de Brasil

En el ‘videopodcast’ de Mario Suárez, David Villa también ha hablado sobre el Mundial de 2014, su último torneo oficial con la Selección española. “Fue un Mundial fastidiado. Los dos anteriores a los que había ido, había ido como jugador importante que jugaba todo. En ese Mundial, no. De hecho no participé hasta que nos eliminaron”, expresa el delantero.

Además, recuerda cómo sintió que sus primeros minutos en el torneo fuesen con España ya eliminada: “Me lo tomé muy mal. Me tomé ese partido como que podría ser el último de la selección. Iba a ser difícil volver. Había metido un gol, estaba jugando bien y cuando vi el cambio quería matar a Del Bosque”, reconoce. Pese a ello, el número ‘7’ afirma que “no guarda rencor a nadie ni tengo ninguna espinita”, aunque le hubiera gustado que fuera diferente.