El debut en Copa del Valencia y el Levante ya tiene fecha

Los equipos valencianos de primera división ya tiene fecha y hora para la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Maracena-Valencia se disputará el martes, 28 de octubre de 20 a las 20:00 horas, mientras que el Orihuela-Levante está previsto para el jueves 30 de octubre a las 19:00.

6 divisiones, 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico, 56 vibrantes partidos y 112 equipos con ganas de clasificarse. Así llega la espectacular primera eliminatoria de una renovada Copa del Rey Mapfre.

Entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre se disputará íntegramente esta ronda que empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local en la eliminatoria.

Así, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División ante unas hinchadas prestas a disfrutar en sus terrenos de juego de las grandes estrellas de LaLIga.

El resto de horarios de equipos valencianos son los siguientes:

CD RODA-GRANADA MARTES 28 (20:00)

LOS GARRES-ELCHE 29 DE OCTUBRE (19:00)

TORRENT- J. TORREMOLINOS 29 DE OCTUBRE (20:00)

CIUDAD LUCENA-VILLARREAL 29 DE OCTUBRE (21:00)

JAEN-ELDENSE 29 DE OCTUBRE (21:00)

AT. ANTONIANO-CASTELLÓN 30 DE OCTUBRE (20:00)