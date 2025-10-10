El diagnóstico de Mosquera sobre la crisis del Valencia

El Valencia CF sigue estando muy presente en la vida de Cristhian Mosquera. El excentral blanquinegro, ahora en las filas del Arsenal, ha hablado sobre la crisis de fútbol y resultados que atraviesa el que fuera su equipo. El hispano-colombiano reconoce que Carlos Corberán y sus excompañeros atraviesan un "momento complicado", pero confía en que solo sea un "bache". Según él, saldrán adelante porque "tienen un gran equipo y una grandísima afición". También ha hablado de su polémica salida del club en verano. Estas han sido sus reflexiones en declaraciones al diario As desde la concentración de la selección española sub-21 de la que es capitán y único superviviente del oro olímpico:

Crisis Valencia

Siempre se echa de menos la que ha sido la casa de uno. Atraviesa un momento complicado, pero confío en que sea un bache. Tienen un gran equipo y una grandísima afición.

Polémica venta

Conozco bien a la afición del Valencia y sé que es muy exigente. Quieren tener a los mejores con ellos para luchar por los puestos de arriba, que es donde merece estar el club, así que claro que les entiendo, pero también les digo que estén tranquilos, que tienen un equipazo.

Arsenal

Me siento genial en el club y en la ciudad. Desde el primer momento en el que Arteta habló conmigo no tuve dudas de ir al Arsenal. Hay un grupo de jugadores increíbles. Además, hay mucho hispanohablante que me ha ayudado en la adaptación. Crecí con el estilo de LaLiga, pero siempre la gente me dijo que por mi forma de jugar pegaba en la Premier y creo que tenían razón.

Absoluta

Yo me centro en mi club y no me preocupo ni me desespero porque lleguen otras cosas. El día a día es lo que depende de mí y el resto ya llegará. España tiene grandísimos centrales, en presente y futuro. A mí me toca trabajar para hacerme un hueco.