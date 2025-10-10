Mamardashvili admite que echa de menos València

Giorgi Mamardashvili, portero del Liverpool y ex del Valencia CF, es uno de los principales nombres propios de la selección de Georgia que se prepara en tierras alicantinas para el choque de este sábado contra España en Elche. En conferencia de prensa, el arquero, que fue traspasado a los 'reds' por 30 millones de euros, ha admitido que echa "de menos" València y su paso por cl club de Mestalla, donde creció hasta el punto de convertirse en uno de los mejores guardametas del mundo.

Durante cuatro años en el Valencia, Mamardashvili demostró una evolución constante mientras disfrutaba de la titularidad que comenzó a ganarse en el verano de 2021 bajo la dirección técnica de José Bordalás. Entonces, el prometedor portero georgiano llegó contratado para reforzar al Valencia Mestalla, aunque con miras a un primer equipo del que se le abrieron las puertas con las lesiones de Jasper Cillessen y Jaume Domènech. Giorgi se hizo con la portería y el club terminó completando el pago de un millón de euros al Dinamo de Tiflis al siguiente verano para hacer efectiva la opción de compra de la cesión con la que Marco Otero y José Jiménez lo habían fichado anteriormente.

En la sala de prensa de la Finca en Algorfa (Alicante), lugar en el que también está afectando el temporal de lluvias, el ex del Valencia aseguró que llega al duelo con España en un buen momento "física y mentalmente". Pese a no jugar más que tres partidos con el Liverpool, cuya portería defiende como titular Alisson Becker, Giorgi señaló que está "preparado" para los dos partidos internacionales que le esperan en los próximos días.

Giorgi no se fía de España, pese a las bajas

El portero de la selección de Georgia afirmó este jueves que las numerosas bajas que acusa la selección española no afectarán el nivel de la vigente campeona de Europa en el partido que ambos equipos disputarán este sábado en el estadio Martínez Valero. "Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, en dar nuestro nivel y tener un buen día. Hay que defender bien y atacar en algún momento porque es la única vía para lograr un buen resultado", explicó el exguardameta blanquinegro.

Mamardashvili admitió que echa "de menos" València y restó importancia a la ausencia del extremo español Lamine Yamal, al señalar que los españoles "tienen otros jugadores de mucha calidad". Lógicamente, el portero echa en falta València por lo que significa la ciudad y también porque ha perdido el protagonismo que tenía con la camiseta che. En Liverpool tan solo ha sumado tres partidos en lo que va de curso por los ocho de su competidor brasileño.

Presente en tres partidos en el cara a cara con Alisson

De hecho, en agosto, el georgiano de 25 años no jugó ningún encuentro con los 'reds' y tuvo que esperar a septiembre para recuperar sensaciones a los encuentros de clasificación para el Mundial ante Turquía (2-3) y Bulgaria (3-0), recibiendo tres goles en el primer de ellos. Con el Liverpool no se estrenó hasta el 23 de septiembre pasado, en la victoria por dos goles a uno frente al Southampton en la EFL Cup.

Más tarde, el 30 del mismo mes, Alisson debió retirarse por molestias musculares a los diez minutos de la segunda parte del Galatasaray - Liverpool en la Champions. Giorgi debutó en la máxima competición internacional de clubes en Estambul. Aunque perdió por un gol a cero, obra de Osimhen a los 16 minutos, el georgiano puede decir que dejó la portería a cero mientras estuvo en el césped del Rams Park Stadyum. La lesión de Becker le permitió continuar el pasado 4 de octubre en el choque de Stamford Bridge con el Chelsea, una cita que se llevaron los 'blues' por dos goles a uno.

El sábado con Georgia, su rival será España tras dos citas en la portería 'red' en tiempos de horas bajas para los de Arne Slot, que encadenan tres derrotas.