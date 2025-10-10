El instinto goleador de Maxi Gómez resurge en Uruguay

Durante los últimos años, el rendimiento de Maxi Gómez había estado a años luz del mostrado en sus primeros años, antes de dar el gran salto a Europa y cuando maravilló a Balaídos gracias a la gran dupla que formaba junto a Iago Aspas. Después de anotar 11 goles en solo 13 partidos en la temporada 2016/17 con Defensor Sporting, el Celta de Vigo pagó poco más de 4 millones de euros por el delantero, donde no dejó indiferente a nadie. Con el conjunto gallego firmó 38 contribuciones de gol en 75 partidos (30 goles y 8 asistencias).

La caída en su rendimiento

Sus buenas actuaciones durante las dos campañas en Vigo le sirvieron para incrementar su valor de mercado hasta los 40 millones de euros y su consiguiente fichaje por el Valencia CF. La entidad valencianista desembolsó 14,5 'kilos' más Santi Mina por el uruguayo, lo que se presentaba como un gran fichaje para dar continuidad al equipo que alzó la Copa del Rey dos meses antes. La primera temporada del 'charrúa' en Mestalla fue positiva, con 10 goles anotados, pese a que Meriton dinamitó el proyecto con la salida de Marcelino García Toral y Mateu Alemany. Sin embargo, su rendimiento cayó en picado los años posteriores.

En enero de 2022, Bordalás castigó a Maxi enviándole a la grada por sobrepeso y, tras infructuosos pasos por Trabzonspor y Cádiz, regresó a Defensor Sporting, equipo en el que se formó. Su etapa en Cádiz fue especialmente señalada, pues no anotó ningún gol pese a disputar 33 partidos con los gaditanos. Ya de regreso en Uruguay, su primera vuelta de temporada no fue brillante, con 3 goles en 14 partidos, pero dejó 428.000 euros en las arcas del club tras fichar por Nacional, uno de los grandes clubes del país.

Maxi Gómez celebra un gol con el Valencia CF / EFE

Resurrección en Nacional

En 'El Bolso' está dejando pinceladas de sus mejores años de fútbol. El vicepresidente del club, Flavio Perchman, aseguró que anotaría "unos 10 goles" y ya va camino de conseguirlo. Durante el torneo de clausura, en el que acumula 888 minutos repartidos en 10 partidos, ya suma 7 tantos y 5 asistencias. Es decir, Maxi Gómez participa en un gol de su equipo cada 74 minutos, cifras realmente buenas. Sus goles no le bastan a Nacional para ser primero, aunque se encuentra a solo cinco puntos del líder, Peñarol.